Героят на "Лудогорец" за Суперкупата е получил смъртни заплахи

Расисткият скандал с нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей след вчерашния мач за Суперкупата на България е имал още по-притеснително продължение. След победата на разградчани ганайският футболист бе обиждан на "маймуна" от привърженици на "Левски", по негов адрес бяха отправени и маймунски звуци.
Но след това този негативизъм е последвал и в социалните мрежи. Текпетей е бил обиждан, получил е доста закани, включително и смъртна заплаха. За това съобщиха от "Лудогорец". Ръководството на разградския клуб веднага е реагирало и са подадени сигнали до МВР и прокуратурата.
От "Лудогорец" обявиха, че подкрепят напълно своя футболист и ще бъдат настоятелни в търсенето на отговорност от извършителите. Дори бе изразено намерение да се организира среща между клубовете заради случаите на расизъм по стадионите ни.
"Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност. В "Лудогорец" няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на "Лудогорец" отново е жертва на расизъм и ксенофобия - след атаката срещу Антоан Бароан след мач с "Локомотив" (Сф) миналата година", написаха от клуба.
Самият Текпетей коментира случилото се с пост в профила си в "Инстаграм". "Расизмът няма дом тук. Няма място. Без извинение. Само уважение, достойнство и единство", написа той.
До момента няма коментар от "Левски" за проявите на феновете.
БФС СПЕЦИАЛНО ЩЕ РАЗГЛЕДА СКАНДАЛИТЕ
Дисциплинарната комисия към БФС ще разгледа инцидента с Текпетей на следващото си заседание, тъй като са изискани допълнителни доклади от делегата и останалите длъжностни лица на мача. Извън това комисията наложи глоби за общо 3476.78 евро. От тях две са по 1022.58 евро - за хвърлени предмети и за възпламеняване на бомбички на пистата, има санкция от 766.94 евро за обидни скандирания. Клубът е глобен с 511.29 евро да закъснение от началния час по програма на срещата и със 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.