Героят на "Лудогорец" за Суперкупата е получил смъртни заплахи

СПОРТАЛ Ганаецът Бърнард Текпекей се радва след гола си във вратата на "Левски", като още не подозира какво ще го сполети след края на мача за Суперкупата на България.

Расисткият скандал с нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей след вчерашния мач за Суперкупата на България е имал още по-притеснително продължение. След победата на разградчани ганайският футболист бе обиждан на "маймуна" от привърженици на "Левски", по негов адрес бяха отправени и маймунски звуци.

Но след това този негативизъм е последвал и в социалните мрежи. Текпетей е бил обиждан, получил е доста закани, включително и смъртна заплаха. За това съобщиха от "Лудогорец". Ръководството на разградския клуб веднага е реагирало и са подадени сигнали до МВР и прокуратурата.

От "Лудогорец" обявиха, че подкрепят напълно своя футболист и ще бъдат настоятелни в търсенето на отговорност от извършителите. Дори бе изразено намерение да се организира среща между клубовете заради случаите на расизъм по стадионите ни.

"Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност. В "Лудогорец" няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на "Лудогорец" отново е жертва на расизъм и ксенофобия - след атаката срещу Антоан Бароан след мач с "Локомотив" (Сф) миналата година", написаха от клуба.

Самият Текпетей коментира случилото се с пост в профила си в "Инстаграм". "Расизмът няма дом тук. Няма място. Без извинение. Само уважение, достойнство и единство", написа той.

До момента няма коментар от "Левски" за проявите на феновете.

БФС СПЕЦИАЛНО ЩЕ РАЗГЛЕДА СКАНДАЛИТЕ

Дисциплинарната комисия към БФС ще разгледа инцидента с Текпетей на следващото си заседание, тъй като са изискани допълнителни доклади от делегата и останалите длъжностни лица на мача. Извън това комисията наложи глоби за общо 3476.78 евро. От тях две са по 1022.58 евро - за хвърлени предмети и за възпламеняване на бомбички на пистата, има санкция от 766.94 евро за обидни скандирания. Клубът е глобен с 511.29 евро да закъснение от началния час по програма на срещата и със 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.