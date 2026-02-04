Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Героят на "Лудогорец" за Суперкупата е получил смъртни заплахи

От разградския клуб са сезирали полицията и прокуратурата за обидите срещу Бърнард Текпетей

04 Февр. 2026
Ганаецът Бърнард Текпекей се радва след гола си във вратата на "Левски", като още не подозира какво ще го сполети след края на мача за Суперкупата на България.
СПОРТАЛ
Ганаецът Бърнард Текпекей се радва след гола си във вратата на "Левски", като още не подозира какво ще го сполети след края на мача за Суперкупата на България.

Расисткият скандал с нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей след вчерашния мач за Суперкупата на България е имал още по-притеснително продължение. След победата на разградчани ганайският футболист бе обиждан на "маймуна" от привърженици на "Левски", по негов адрес бяха отправени и маймунски звуци.

Но след това този негативизъм е последвал и в социалните мрежи. Текпетей е бил обиждан, получил е доста закани, включително и смъртна заплаха. За това съобщиха от "Лудогорец". Ръководството на разградския клуб веднага е реагирало и са подадени сигнали до МВР и прокуратурата.

От "Лудогорец" обявиха, че подкрепят напълно своя футболист и ще бъдат настоятелни в търсенето на отговорност от извършителите. Дори бе изразено намерение да се организира среща между клубовете заради случаите на расизъм по стадионите ни.

"Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност. В "Лудогорец" няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на "Лудогорец" отново е жертва на расизъм и ксенофобия - след атаката срещу Антоан Бароан след мач с "Локомотив" (Сф) миналата година", написаха от клуба.

Самият Текпетей коментира случилото се с пост в профила си в "Инстаграм". "Расизмът няма дом тук. Няма място. Без извинение. Само уважение, достойнство и единство", написа той.

До момента няма коментар от "Левски" за проявите на феновете. 

БФС СПЕЦИАЛНО ЩЕ РАЗГЛЕДА СКАНДАЛИТЕ

Дисциплинарната комисия към БФС ще разгледа инцидента с Текпетей на следващото си заседание, тъй като са изискани допълнителни доклади от делегата и останалите длъжностни лица на мача. Извън това комисията наложи глоби за общо 3476.78 евро. От тях две са по 1022.58 евро - за хвърлени предмети и за възпламеняване на бомбички на пистата, има санкция от 766.94 евро за обидни скандирания. Клубът е глобен с 511.29 евро да закъснение от началния час по програма на срещата и със 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бърнард Текпетей, Лудогорец, расистки обиди

Още новини по темата

Расистки скандал помрачи триумфа на "Лудогорец" за Суперкупата на България
03 Февр. 2026

Теренът притесни треньора на "Левски" за утрешния мач
02 Февр. 2026

Дежавю за "Лудогорец" в Европа - отново срещу "Ференцварош"
30 Яну. 2026

"Лудогорец" продължи в Лига Европа след голямо треперене
30 Яну. 2026

Треньорът на "Лудогорец" се надява на домакинския фактор срещу "Ница"
28 Яну. 2026

"Лудогорец" е с крак извън Лига Европа след провал в Шотландия
23 Яну. 2026

"Лудогорец" ще използва срещу "Рейнджърс" собственото му оръжие
21 Яну. 2026

Само един наш клуб завърши 2025 г. в световния Топ 200
16 Яну. 2026

"Лудогорец" поиска среща за спазване на феърплея
23 Дек. 2025

"Лудогорец" взе с разгром последния мач за 2025 г.
19 Дек. 2025

"Лудогорец" допълни силната група 1/4-финалисти за купата
15 Дек. 2025

"Лудогорец" изпусна победа над ПАОК с Десподов
11 Дек. 2025

България остана само с 4 клуба във футболния Топ 500
11 Дек. 2025

Треньорът на "Лудогорец" поиска 9 точки от 3 мача в Лига Европа
10 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ