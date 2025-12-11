"Лудогорец" изпусна победа над ПАОК с Десподов

СПОРТАЛ Капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков (в средата) опитва да блокира центриране на добрия си приятел и нападател на ПАОК Кирил Десподов по време на днешния мач в Разград.

"Лудогогорец" направи първо равенство през настоящия сезон на Лига Европа - 3:3 с ПАОК. Мачът в Разград премина през два обрата и финалът му беше доста драматичен, като накрая българският шампион се размина с победа, въпреки трите отбелязани гола.

Подемът на разградчани под ръководството на новия треньор Пер-Матиас Хьогмо продължи и днес. "Лудогорец" пресираше отлично и държеше контрола над играта през повечето време на първата част. В резултат на това домакините откриха резултата в 33-ата минута чрез Петър Станич. Това бе шести гол за сърбина в Лига Европа този сезон.

Изравнителният гол на ПАОК беше вкаран от играча, който привлече най-голямо внимание тази вечер - Кирил Десподов. Бившият капитан на "Лудогорец" направи 1:1 в 39-ата минута, когато получи топката от Лука Иванушец и с красив удар прехвърли вратаря Хендрик Бонман.

През втората част гостите от Солун показаха умение да наказват и минималните грешки и направиха пълен обрат. В основата му беше отново Десподов, който в 48-ата минута асистира на Алесандро Воляко и резултатът стана 2:1 за ПАОК.

Но "Лудогорец" не се стъписа от този развой. Натискът даде плод в 71-ата минута, когато след изпълнение на статично положение Диниш Алмейда се добра до топката и я подаде към Оливие Вердон, който отблизо вкара за 2:2. А шест минути след това публиката на стадион "Хювефарма Арена" видя нов обрат - 3:2 за "Лудогорец". Ивайло Чочев се разписа с глава след центриране на Станич.

Но това не бе всичко. В 90-ата минута Анесис Миту вкара, а след това последва над 5 минути разглеждане на ситуацията с VAR, тъй като имаше съмнения, че топката е излязла в аут при центрирането преди това. Но в крайна сметка румънският рефер Хорациу Фешник отсъди - попадението е редовно и резултатът е 3:3. А в оставащите минути от допълнителното време ПАОК можеше да си тръгне с победата, след като Янис Константелиас изпълни отлично странична ножица, но вратарят Бонман спаси.

Спечелената точка позволи на разградчани да влязат в зоната на плейофите за място на 1/8-финалите в турнира. Отборът е на 23-о място със 7 точки. ПАОК е 18-и с 9.

Следващият мач на "Лудогорец" в Лига Европа е на 22 януари - гостуване на "Рейнджърс" в Глазгоу.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви: "Благодаря на ПАОК за мача. Стана мач с шест гола и много положения. Срещнахме силен, добре организиран съперник, който е подготвен тактически. Продължаваме да създаваме положения и да вкарваме голове, а три срещу ПАОК е много добре. Футболистите ни играят със сърце и това ме прави щастлив. Със сигурност трябва да подобрим някои неща. През първото полувреме имахме големи шансове, но последното подаване не бе достатъчно добро. Равенството обаче е справедлив резултат. Да, можехме и да спечелим, но ПАОК бе много силен в последните минути и вратарят ни спаси. Остават ни мачове срещу "Рейнджърс" и "Ница", така че си зависи от нас дали ще продължим напред. Тази точка днес беше ключова. След победата над "Селта" трябваше да продължим позитивната тенденция."

Футболистът на ПАОК Кирил Десподов коментира: "Чувството е 50 на 50. В крайна сметка можехме да отбележим и да вземем трите точки. В крайна сметка, остава горчивината, че накрая можехме да вкараме гол и да спечелим мача. Това е старият ми отбор. Когато отидох в ПАОК, поддържахме добри отношения. Уважавам ги и те ме уважават. Би било неуместно от моя страна да празнувам като луд. Казах, че ще направя всичко, за да спечели отборът ми, но има взаимно уважение с бившия ми отбор. Ако някои казват, че може да не играя добре или да не играя срещу отбор от родината си, вероятно не ме познават добре."

Треньорът на ПАОК Разван Луческу каза: "Загубихме две точки, но с развитието на мача, точката, която спечелихме, беше много важна. Беше тежка седмица за нас с три трудни мача. Днес се изправихме срещу качествен отбор, който ни оказа натиск, но се борихме и въпреки че губехме в резултата, се изправихме в последните десет минути. Играта беше на наша страна. Пропуснахме големи положения не само в края на мача, но и по време на него. Щеше да е различно, ако се бяхме възползвали от възможностите си."