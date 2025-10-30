"Лудогорец" взе с много мъка първата си победа от месец насам

Лудогорец На 19 октомври Тодор Живондов води дубъла на "Лудогорец" при победата над "Черноморец 1919" с 4:2 (на снимката), а днес бе начело на първия отбор в мача срещу бургазлии от турнира за Купата на България.

"Лудогорец" спечели в първия мач след освобождаването на треньора Руи Мота и се класира за 1/8-финалите за Купата на България. Разградчани биха с 3:2 при гостуването си срещу втородивизионния "Черноморец 1919" (Бургас), което се игра в Несебър. Това бе първа победа за шампионите от месец насам. За последно те бяха победили "Монтана" с 3:0 на 28 септември, а след това последваха две равенства и три загуби.

Резултатът в днешния мач бе показателен, че успехът не дойде никак лесно за "Лудогорец". Интересното е, че и трите гола за тима бяха вкарани от български футболисти. "Черноморец 1919", който е на 11-о място във Втора лига, поведе в 8-ата минута чрез Георги Стайков. До почивката гостите успяха само да изравнят с гол в 19-ата минута на Симеон Шишков с глава след центриране от ъглов удар на Иван Йорданов. Последният осъществи пълния обрат след почивката, като се разписа за 2:1 в 60-ата минута с далечен удар.

Изненадващо "Черноморец 1919" натисна 14-кратния шампион в последните 10-ина минути и успя да направи 2:2. Точен бе Яя Драме в първата минута на добавеното време след 90-ата. Това стресна "Лудогорец" и последва натиск, който доведе до победен гол в 4-ата минута след 90-ата и спести на отбора продължения. Попадението бе на национала Ивайло Чочев след пас на Матеус Машадо.

В този мач "Лудогорец" беше воден временно от наставника на дублиращия отбор Тодор Живондов. Интересното е, че той води трети различен отбор в рамките на 11 дни, през които имаше и мачове начело на дубъла, както и на женския тим на "Лудогорец", където също бе повикан като заместващ наставник.

ОТЗИВИ

След трудната победа и.д. треньор на "Лудогорец" Тодор Живондов заяви: "Искам да поздравя "Черноморец" за сърцатата игра. Днес играхме с мисъл за предстоящите три мача след него. Поздравявам футболистите за желанието, за опита да променим някои неща. Нямам забележки към тях. Грешките, които допускаме, ги виждаме всички. Толкова съм щастлив, че не играхме играем продължения, тъй като имаме тежки гостувания на "Черно море" и "Ференцварош", а след това и мач с "Арда". Убеден съм, че ако "Лудогорец" победи "Черно море", в което не се съмнявам, до края на шампионата няма да допусне грешка. Този гол (б.ред. - на Чочев) е един от най-важните ми голове в кариерата досега. Това, че вкарахме три "български" гола, е стечение на обстоятелствата. Това е отбор, който има много качества, има изключителни футболисти. Въпрос на време е да ги разкрият. Имаме много неща, които трябва да се променят, но "Лудогорец" ще изглежда по различен начин. Аз си изпълнявам договора такъв, какъвто го имам. Работя от 13 години в клуба. От собствениците и хората под тях зависи докога ще водя отбора."

Наставникът на "Черноморец 1919" Иван Колев, който е на поста от около седмица, коментира на свой ред: "В последната минута допуснахме в нашето наказателно поле нещо, което преди това 94 минути не бяхме допускали. Позволихме на играч с топка да се обърне и се завърши с удар. Смятам, че отборът ни игра достойно, игра за честта си. Това, което много ме радва, е, че футболистите се раздадоха, мислиха как да изпълнят задачите си. Мачът, който се получи, такъв в Б група (б.ред. - Втора лига) трудно може да стане. Приех (б.ред. - офертата на "Черноморец 1919"), защото смятам, че нещата, които чух и впоследствие видях, наистина са сериозни. Обмисля се едно добро бъдеще на "Черноморец".