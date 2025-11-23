Медия без
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/8-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

Днес, 19:21
СПОРТАЛ

11 декември (четвъртък)

"Левски" - "Витоша" (Бистрица)  3:0
(Гьонов 11-авт, Рад. Кирилов 51, М. Петков 64)

12 декември (петък)

"Черно море" - "Арда"  17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
13 декември (събота)

"Славия" - "ЦСКА 1948"  12:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Спартак 1918" - "Ботев" (Пд)  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
ЦСКА - "Локомотив 1929" (Сф)  18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
14 декември (неделя)

"Добруджа" - "Ботев" (Вр)  13:00 ч.
(по Диема спорт)

"Локомотив" (Пд) - "Монтана"  16:00 ч.
(по Диема спорт)
 
15 декември (понеделник)

"Септември" (Сф) - "Лудогорец"  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

