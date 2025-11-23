КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/8-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

11 декември (четвъртък)
"Левски" - "Витоша" (Бистрица) 3:0
(Гьонов 11-авт, Рад. Кирилов 51, М. Петков 64)
12 декември (петък)
"Черно море" - "Арда" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
13 декември (събота)
"Славия" - "ЦСКА 1948" 12:00 ч.
(по Диема спорт)
"Спартак 1918" - "Ботев" (Пд) 15:00 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "Локомотив 1929" (Сф) 18:00 ч.
(по Диема спорт)
14 декември (неделя)
"Добруджа" - "Ботев" (Вр) 13:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив" (Пд) - "Монтана" 16:00 ч.
(по Диема спорт)
15 декември (понеделник)
"Септември" (Сф) - "Лудогорец" 17:30 ч.
(по Диема спорт)