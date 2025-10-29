"Левски" стигна с лекота до 1/8-финал, а ЦСКА се поизмъчи

Два от фаворитите в турнира за Купата на България - "Левски" и ЦСКА, се класираха за 1/8-финалите.

Лидерът в класирането на Първа лига "Левски" нямаше никакъв проблем в Пазарджик срещу осмия във втора дивизия "Хебър" и го победи с 3:0. Националът на Северна Македония Никола Серафимов вкара първия си гол за "Левски" в официален мач. Защитникът се разписа с глава още във втората минута след центриране на Рилдо от ъглов удар. В 29-ата мин. националът Марин Петков удвои с удар с левия крак след пас на алжирският халф Акрам Бурас.

Преди почивката гостите удариха и напречната греда - чрез Мустафа Сангаре. Същото стори и Илия Русинов от "Хебър".

В 61-ата мин. Бурас вкара на празна врата. Това бе също първи гол за него с екипа на "Левски".

По-рано днес ЦСКА се позатрудни при гостуването срещу 14-ия във Втора лига "Севлиево", но спечели с 2:1. В 38-ата мин. гамбийският национален защитник Сейни Санянг откри за гостите с глава, засичайки центриране на Илиан Илиев. В 60-ата мин. Петко Панайотов подаде на влезлия като резерва Мохамед Брахими, който удвои. Пет минути по-късно Добрин Петров вкара за "Севлиево". До края ЦСКА натисна в опит да вкара трети гол и да успокои мача, но Панайотов на два пъти и Давид Сегер веднъж пропуснаха. Домакините пък имаха претенции за дузпа, но главният рефер Станимир Тренчев не ги уважи.

"Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Не очаквах мачът да е лесен. Знаехме, че "Севлиево" ще ни затрудни максимално. Не се възползвахме от ситуациите си и дадохме възможност на домакините да си помислят, че могат да продължат. Радвам се, че вкарахме два гола и победихме. Днес имаше футболисти, които се възползваха от игровото си време по най-добрия начин, както и такива, които бяха колебливи. Трябва да работим в отбора, за да може всеки да осъзнае, че трябва да се възползва максимално от шанса си. Не трябва да правим генерални заключения от този мач. Всеки отбор получава своя шанс в този турнир, той е възможност всеки един да блесне. Трябва да подхождаме сериозно към всеки мач. За всички, които обичат ЦСКА, за тези, които сме в клуба, е ясно, че мястото ни в момента не е задоволително. Никой не си мисли, че сме направили кой знае какво", заяви след победата треньорът на ЦСКА Христо Янев.

Изненадата до момента в турнира поднесе третодивизионният "Витоша" (Бистрица), който елиминира "Берое". Старозагорският тим е и първият от елитната дивизия, който отпада от турнира. Редовното време и продълженията на стадиона в Бистрица завършиха без голове, а след това третият във временното класиране на Югозападна Трета лига победи с 4:3 при изпълнението на дузпи. Треньор на "Витоша" е бившият футболист на ЦСКА и "Левски" Асен Букарев.