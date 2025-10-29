Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" стигна с лекота до 1/8-финал, а ЦСКА се поизмъчи

Сензацията днес поднесе "Витоша" (Бистрица), който елиминира "Берое"

Днес, 18:24
Футболистите на "Левски" поздравяват Марин Петков (вляво) за гола му срещу "Хебър", с който столичани поведоха с 2:0.
СПОРТАЛ
Футболистите на "Левски" поздравяват Марин Петков (вляво) за гола му срещу "Хебър", с който столичани поведоха с 2:0.

Два от фаворитите в турнира за Купата на България - "Левски" и ЦСКА, се класираха за 1/8-финалите.

Лидерът в класирането на Първа лига "Левски" нямаше никакъв проблем в Пазарджик срещу осмия във втора дивизия "Хебър" и го победи с 3:0. Националът на Северна Македония Никола Серафимов вкара първия си гол за "Левски" в официален мач. Защитникът се разписа с глава още във втората минута след центриране на Рилдо от ъглов удар. В 29-ата мин. националът Марин Петков удвои с удар с левия крак след пас на алжирският халф Акрам Бурас.

Преди почивката гостите удариха и напречната греда - чрез Мустафа Сангаре. Същото стори и Илия Русинов от "Хебър".

В 61-ата мин. Бурас вкара на празна врата. Това бе също първи гол за него с екипа на "Левски".

По-рано днес ЦСКА се позатрудни при гостуването срещу 14-ия във Втора лига "Севлиево", но спечели с 2:1. В 38-ата мин. гамбийският национален защитник Сейни Санянг откри за гостите с глава, засичайки центриране на Илиан Илиев. В 60-ата мин. Петко Панайотов подаде на влезлия като резерва Мохамед Брахими, който удвои. Пет минути по-късно Добрин Петров вкара за "Севлиево". До края ЦСКА натисна в опит да вкара трети гол и да успокои мача, но Панайотов на два пъти и Давид Сегер веднъж пропуснаха. Домакините пък имаха претенции за дузпа, но главният рефер Станимир Тренчев не ги уважи.

"Най-важното е, че победихме и продължаваме напред. Не очаквах мачът да е лесен. Знаехме, че "Севлиево" ще ни затрудни максимално. Не се възползвахме от ситуациите си и дадохме възможност на домакините да си помислят, че могат да продължат. Радвам се, че вкарахме два гола и победихме. Днес имаше футболисти, които се възползваха от игровото си време по най-добрия начин, както и такива, които бяха колебливи. Трябва да работим в отбора, за да може всеки да осъзнае, че трябва да се възползва максимално от шанса си. Не трябва да правим генерални заключения от този мач. Всеки отбор получава своя шанс в този турнир, той е възможност всеки един да блесне. Трябва да подхождаме сериозно към всеки мач. За всички, които обичат ЦСКА, за тези, които сме в клуба, е ясно, че мястото ни в момента не е задоволително. Никой не си мисли, че сме направили кой знае какво", заяви след победата треньорът на ЦСКА Христо Янев.

Изненадата до момента в турнира поднесе третодивизионният "Витоша" (Бистрица), който елиминира "Берое". Старозагорският тим е и първият от елитната дивизия, който отпада от турнира. Редовното време и продълженията на стадиона в Бистрица завършиха без голове, а след това третият във временното класиране на Югозападна Трета лига победи с 4:3 при изпълнението на дузпи. Треньор на "Витоша" е бившият футболист на ЦСКА и "Левски" Асен Букарев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, ЦСКА, Купа на България, Христо Янев

Още новини по темата

КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
29 Окт. 2025

ЦСКА остана без изп. директор
28 Окт. 2025

Хулио Веласкес е разнищил съперника на "Левски" преди 1/16-финала
28 Окт. 2025

ЦСКА записа най-голямата си победа през сезона
26 Окт. 2025

"Левски" дръпна с 6 точки на върха
25 Окт. 2025

Наско Сираков е започнал преговори за продажбата на "Левски"
23 Окт. 2025

С обрат във Варна "Левски" се утвърди на върха

19 Окт. 2025

ЦСКА ще плати лъвския дял от глобите от кръга
07 Окт. 2025

ЦСКА подля вода на "Лудогорец" в битката за върха
05 Окт. 2025

"Левски" си осигури първото място за поне още две седмици
04 Окт. 2025

Треньорът на "Левски" вече се чуди кого да извади от състава
03 Окт. 2025

"Левски" се върна на върха в Първа лига по трудния начин
30 Септ. 2025

"Левски" загуби титуляр за мача в Пловдив
29 Септ. 2025

ЦСКА само помириса победата в дебюта на новия треньор
27 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте