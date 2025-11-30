Медия без
Рекордна победа остави "Левски" с 8 точки аванс на върха

"Сините" разбиха "Септември" със 7:0

Днес, 19:47
Преломният момент в мача бе в 45-ата минута, когато главният рефер Георги Стоянов показа червен картон на Кубрат Йонашчъ (№13 в бяло) за грубото му нарушение срещу Мустафа Сангаре (на тревата).
"Левски" победи "Септември" с разгромното 7:0 в последен мач от XVII кръг на Първа лига. С успеха "сините" запазиха аванса си от 8 точки на върха и вече имат 41 точки. Следващият в класирането - "ЦСКА 1948", е с 33 точки.

Първото полувреме на мача на ст. "Георги Аспарухов" не предполагаше последвалия развой. "Септември" можеше дори да поведе в 14-ата минута, когато Стоян Стоичков улучи греда с шут отдалеч. Гостите удържаха нулевото равенство до 38-ата минута, когато Валънтайн Озорнуафор си вкара автогол след центриране от свободен удар на Майкон.

В 45-ата минута "Септември" остана с човек по-малко, след като Кубрат Йонашчъ фаулира откъсващия се Мустафа Сангаре и получи втори жълт картон.

Числовото превъзходство след почивката логично си каза думата. Два гола отбеляза Мазир Сула, а по един - Евертон Бала, Рилдо, Марин Петков и Кристиан Макун, като в края "Септември" буквално бе отнесен с 3 гола за 10 минути.

Така "Левски" записа рекордна победа срещу този съперник. Досега най-изразителният успех над "Септември" бе с 4:0.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес каза след победата: "Първото полувреме превъзхождахме противника, но имахме някои трудности в определени моменти. С тримата офанзивни футболисти те имаха ситуация, в която можеха да отбележат. Истина е, че създадоха няколко положения на контраатака. Липсваше ни контрол чрез притежание на топката през първата част. С човек повече второто полувреме имахме преимущество, което ни позволи да държим топката дълго време в противниковата половина. Имахме висок процент на ефективност през второто полувреме. Затова искам да отлича глада и енергията, която показахме до последната минута. Няма да се изморя да го повтарям - невероятно е да имам това качество в състава. Привилегия е за мен мен като треньор да водя този колектив. Разбира се, да не забравя да поднеса благодарности на публиката, която дори на това време ни подкрепи и показа топло отношение към нас. Навсякъде по улиците усещам подкрепата от феновете. Затова всеки ден се опитваме да правим нещата по най-добрия начин."

Наставникът на "Септември" Славко Матич бе на другия полюс. "Можем да говорим за две части на мача. До принудителната смяна на Николас Фонтен, автогола и червения картон, беше друг мач. Имахме положения. Не е лесно срещу "Левски", когато си с 10 играчи. Второто полувреме имахме и нова принудителна смяна и нещата се объркаха. Ние се опитваме да играем по този начин, да имаме някакво наше лице. Някои футболисти трябва да се замислят. Кубрат получи жълт картон, бяхме готови за смяната на полувремето, подготвяхме Бауренски, но се случи и втория жълт картон. Беше трудно за второто полувреме. Сега е най-важното да се погледнем в очите и да се каже кой иска и кой не иска, кой може и кой не може. Не съм свикнал да губя по този начин. Тези, които влизат, трябва да дават нещо повече", коментира остро сърбинът. Той допълни, че при Фонтен най-вероятно се касае за разкъсване на мускул и той няма да играе в оставащите мачове до края на годината.

