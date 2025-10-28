Медия без
Клуб от Първа лига остана без треньор

Стамен Белчев подаде оставка в "Септември" след осмата загуба за сезона

Днес, 11:45
Стамен Белчев сам е взел решение да напусне треньорския пост на "Септември" след загубата с 1:2 от "Ботев" (Враца).
"Септември" (София) остана без треньор, след като Стамен Белчев подаде оставка. Заедно с него напуска и асистентът му Христиан Христов. 56-годишният Белчев е взел решението след загубата с 1:2 от "Ботев" във Враца в събота. След този мач той понесе доста критики, тъй като столичният тим водеше с 1:0 до 82-ата минута, но допусна обрат, въпреки че от 42-ата минута беше с човек повече.

Белчев пое "Септември" през юни, но това беше осмата загуба отбора под негово ръководство в първенството от началото на сезона. В момента тимът е на 15-ото, предпоследно място с 11 точки от 13 мача, като има 3 победи и 2 равенства.

Пред "Тема спорт" собственикът на клуба Румен Чандъров обяви, че най-вероятно следващият треньор ще е чужденец. Сред вариантите са доскорошният наставник на "Славия" Златомир Загорчич, както и Славко Матич, който вече води "Септември" от януари до октомври 2022 г.

