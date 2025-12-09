БОК купил якета по 1100 лв. за олимпийците ни в Милано Кортина 2026

тв скрийншот На последните зимни олимпийски игри - в Пекин 2022, имахме делегация от 51 души (16 спортисти, 27 треньори и технически сътрудници и 8 официални лица). Сега БОК е пуснал поръчка за обличане на 80 души, от които спортистите ще са не повече от 20.

С официални якета за по 1099 лв. и спортни по 899 лв. ще бъдат облечени българските спортисти на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. А всеки член на българската делегация ще бъде с облекла за общо над 4300 лв.

Това става ясно от обществената поръчка, приключена от екипа на загубилата изборите за председател на БОК Стефка Костадинова.

Олимпийската шампионка в скока на височина от Атланта`96 не можа да спечели вота на 19 март срещу Весела Лечева и от няколко месеца буквално изчезна от публичното пространство. МОК пък призна избора на Лечева и спря всякаква официална комуникация с Костадинова и нейния екип.

Но до произнасянето на съда по жалбите срещу решенията на общото събрание само Костадинова има право да борави с финансите на комитета, огромната част от които са държавна субсидия. Затова и на 25 август нейният екип в БОК е обявил обществена поръчка за "Доставка на спортна екипировка и официално облекло за нуждите на Българския олимпийски комитет за Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026".

Прогнозната стойност е била 373 470 лв. без ДДС (190 952,18 евро), от които за екипировка 244 870 лв., а за официално облекло - 128 600 лв. Предвидено е да се доставят 80 комплекта, което всъщност означава доста солидна сума на човек - 4668 лв., като се има предвид, че в поръчката няма нито обувки (спортни и/или официални), нито ежедневни раници, нито сакове за пътуване с всички тези дрехи.

В последния възможен ден - 25 септември, точно в 13:50 ч. (крайният срок е бил до 23:59 ч.), оферта е подала единствената, участвала в конкурса фирма - "Макс Спорт 2000" ЕООД. Предложението е подписано електронно от Велислава Върбанова, нотариално упълномощена от управителя на дружеството Илия Ел-Фелеки.

Офертата от 349 380 лв. е почти колкото и пронозната стойност на поръчката на БОК: за екипировка 227 220 лв. (116 175,74 евро), а за официално облекло 122 160 лв. (62 459,42 евро). Това прави по над 4300 лв. на човек. Комисията от три външни лица (по чл. 51 от ППЗОП) - Христина Грозева, Петьо Заберски и Дамян Диков, е одобрила предложението и "Макс Спорт 2000" печели поръчката.

Предметът на дейност на това дружество не предвижда нищо свързано с облекла. В Търговския регистър е описано, че то осъществява рекламна, импресарска, консултантска, издателска, полиграфическа, филмова, търговска и посредническа дейности. Въпреки това "Макс Спорт 2000" е известна като фирма, внасяща и продаваща зимна спортна екипировка на едни от най-престижните и скъпи компании в този бранш. На сайта ѝ е обявено също така, че тя е официален партньор и доставчик на федерацията по ски и ... на БОК, чийто конкурс е спечелила като единствен участник.

Продуктите, които предлага, са доста скъпи и това неизбежно е отразено и в единичните цени на дрехите, с които ще облече олимпийците ни и цялата българска делегация в Милано Кортина 2026 (в офертата не пише на кой производител ще са).

От разбивката става ясно, че екипът на Стефка Костадинова е предвидил дрехи за 52-ма мъже и 28 жени. Всички оферти са за по 80 комплекта, единствено шапките (по 69 лв. всяка) са 100.

Най-фрапиращи са цените на якетата - по 1099 лв. официалните и по 899 лв. грейките. Панталоните грейки са по 569 лв., якетата за свободно време - по 399, а елечетата - по 289. Има и официален панталон за 309 лв., поло блуза за 109 лв., и суичъри от полар по 139 и 159 лв. (това е и единствената разлика - женските са по-скъпи с 20 лв.), както и тениски по 65 лв.

В крайна сметка всеки комплект екипировка и официално облекло на член от делегацията възлиза на 4343 лв. за мъж и 4363 за жена.

Друг е въпросът колко ще е голяма българската делегация в Милано Кортина 2026. Към момента официално спечелените квоти са 14 - две в алпийските ски, 8 в биатлона, 3 по ски бягане и 1 във фигурното пързаляне. Към тях със сигурност ще се добавят трима сноубордисти и ски скачачът Владимир Зографски.

Но дори и да приемем, че спортистите ще са 20, а треньорите и техническите екипи още 30-35, това означава, че поръчката за 80 комплекта е смело завишена, защото е нереално да има още 25-30 официални лица в делегацията.

А и въпросът с акредитациите, настаняването, определянето на състава на цялата делегация и останалите технически детайли не е в прерогативите на екипа на Стефка Костадинова, а на Весела Лечева, с която МОК комуникира официално по тези въпроси. От екипа на Лечева дори съобщиха, че все още не са информирани от служителите на БОК какво се случва с екипировката и официалните облекла на олимпийците ни и българската делегация за Милано Кортина 2026.