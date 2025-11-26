Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Олимпийският огън бе запален без официална церемония

Заради дъжда тържеството бе преместено в музей, а пламъкът бе донесен отвън

Днес, 13:45
"Върховната жрица" Мари Мина запалва първия факул от щафетата с олимпийския огън, държан от гребеца Петрос Гайдатзис
ЕПА/БГНЕС
"Върховната жрица" Мари Мина запалва първия факул от щафетата с олимпийския огън, държан от гребеца Петрос Гайдатзис

Олимпийският огън за зимните игри в Милано Кортина 2026 не бе запален на традиционната церемония в древната местност Олимпия. Още преди два дни гръцкият олимпийски комитет обяви, че заради метеорологичната прогноза, вещаеща облаци и дъжд, ритуалът, който обикновено се провежда на античния стадион ще бъде преместен в близкия археологически музей, което налага голямо съкращаване на присъстващите гости и официални лица.

На генералната репетиция в понеделник обаче актрисата Мари Мина, която играе древната жрица от храма на Хера, успя да запали пламъка по древния способ - от слънчевите лъчи с помощта на параболично огледало. Това стана, след като слънцето се показа за момент, но запаленият тогава огън бе определен като резервен, в случай че днешната церемония се провали по някакъв начин.

Днес провал нямаше, но и облаци и дъжд също нямаше. Нещо повече - днес също грееше слънце, но церемонията се проведе както бе определено преди няколко дни - в музея. Малкото присъстващи всъщност видяха запалването на пламъка именно по време на репетицията в понеделник, като ритуалът бе излъчен на големи екрани. След това самият огън от репетецията бе внесен в музея за запалването на факела.

Гръцкият гребец Петрос Гайдатзис стана първият факелоносец, който напусна музея. Скоро към него се присъедини многократната олимпийска медалистка по ски бягане от Италия Стефания Белмондо, за да направят съвместен първи етап от щафетата.

След едноседмично пътешествие из Гърция, на 4 декември в Атина пламъкът ще бъде предаден на организаторите на италианските игри и ще отпътува нататък. На Ботуша той ще премине общо 12 000 км в продължение на месец, преди да стигне до стадион "Сан Сиро" в Милано за церемонията по откриване на 6 февруари.

„Миналото и настоящето наистина се сливат - заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри в кратката си реч. - Днешната церемония ни напомня какво представляват олимпийските игри: да обединят хората в мирно състезание, приятелство и уважение. Докато запалваме олимпийския пламък... ние носим тази светлина от нашето древно минало в нашето споделено бъдеще“

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милано Кортина 2026, олимпийски огън

Още новини по темата

ООН призова войните да спрат за игрите в Милано Кортина 2026
20 Ноем. 2025

Олимпийският огън ще измине 12 000 км из цяла Италия

18 Ноем. 2025

Няма да има руски и беларуски скиори на игрите в Милано Кортина 2026
22 Окт. 2025

Игрите в Милано Кортина 2026 ще се открият по невиждан начин
17 Окт. 2025

За първи път "Евроспорт" ще излъчва и параолимпийските игри
17 Окт. 2025

Милано Кортина 2026 представи олимпийските медали от отпадъци
16 Юли 2025

От Милано Кортина 2026 говориха с Лечева за българското участие
25 Юни 2025

150 000 посрещнаха олимпийския огън във Франция
08 Май 2024

С послания за мир огънят пое от древна Олимпия към Париж
16 Апр. 2024

Олимпийският огън пое по най-тъжния си маршрут (галерия)
25 Март 2021

Огънят за Токио 2020 бе запален в тесен кръг в Древна Олимпия
12 Март 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън