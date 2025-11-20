ООН призова войните да спрат за игрите в Милано Кортина 2026

архив Олимпийското примирие е възобновено като инициатива по идея на МОК през 1992 г. и е прието да се спазва с резолюция на ООН от 25 октомври 1993 г.

Общото събрание на ООН прие резолюция, призоваваща за олимпийско примирие по време на зимните игри в Милано Кортина 2026. Документът, озаглавен "Изграждане на мирен и по-щастлив свят чрез спорта и олимпийския идеал", беше одобрен с консенсус.

"Трябва да работим заедно, за да отделим спорта от политиката. Това означава, че спортистите трябва да могат да пътуват до страните домакини и да се състезават, вместо да се изправят пред заплахата да останат у дома, защото визите им са били отказани по политически причини", каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри преди гласуването в Ню Йорк.

Резолюцията се състои от девет точки. Първата и най-важна от тях призовава за спазване на олимпийското примирие в периода от седем дни преди началото на олимпийските игри до седем дни след закриването на параолимпийските игри, както и за осигуряване на безопасното преминаване, достъп и участие на спортисти, длъжностни лица и всички други акредитирани лица.

Също така документът призовава "всички държави членки да сътрудничат с Международния олимпийски комитет и Международния параолимпийски комитет в усилията им да използват спорта като инструмент за насърчаване на мира, диалога, толерантността и помирението в засегнатите от конфликти райони по време на олимпийските и параолимпийските игри и след това".

XXV зимни игри ще се проведат от 6 до 22 февруари, а XIV зимна параолимпиада ще се състои от 6 до 15 март в Милано и Кортина д`Ампецо. Което означава, че военните конфликти би трябвало да бъдат преустановени в периода от 31 януари до 22 март 2026 г.

ГОРЧИВ ОПИТ

Олимпийското примирие е традиция, която датира още от древните олимпийски игри в Гърция в началото на VIII век пр. н. е. То е възобновено като инициатива по идея на МОК през 1992 г. и е прието да се спазва с резолюция на ООН от 25 октомври 1993 г.

Оттогава е нарушавано в шест случая, като за четири от тях отговорност носи Русия: с войната срещу Грузия по време на летните игри в Пекин 2008; с анексирането на Крим в периода между зимните олимпийски и параолимпийски игри в Сочи 2014; с инвазията в Украйна в периода между зимните олимпийски и параолимпийски игри в Пекин 2022; и с несекващите атаки срещу Украйна по време на летните игри в Париж 2024.

Другите две страни, неспазили олимпийското примирие, са САЩ и Израел - съответно с операциите в Афганистан по време на зимните игри в Солт Лейк Сити 2002 и с ударите в Ивицата Газа по време на летните игри в Париж 2024.