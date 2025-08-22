ООН обяви първия глад в Близкия изток - в Газа

ЕПА/БГНЕС Ръководителят на хуманитарната мисия на ООН Том Флечър говори днес пред репортери в Женева.

ООН официално обяви глад в Газа - първия в Близкия изток. Експерти на обединените нации заявиха, че 500 000 души в региона са изправени пред "катастрофална" липса на храна. След месеци на предупреждения за влошаващата се хуманитарна ситуация, базираната в Рим комисия IPC заяви, че гладът вече е потвърден в провинция Газа, която обхваща около 20% от Ивицата Газа.

"Това е глад, който бихме могли да предотвратим, ако ни беше позволено. Но храната се трупа на границите заради систематичното възпрепятстване от страна на Израел. Създаването на изкуствен глад за военни цели е военно престъпление", заяви ръководителят на хуманитарната мисия на ООН Том Флечър пред репортери в Женева, наричайки го "глад, който ще и трябва да тежи на съвестта на всички нас".

IPC отбеляза, че местната продоволствена система също е колабирала, като се оценява, че 98% от обработваемите земи в Ивицата Газа са или повредени, или недостъпни, или и двете, добитъкът е унищожен, а риболовът е забранен. В допълнение към това, здравната система е сериозно влошена, а достъпът до безопасна питейна вода и адекватна хигиена е драстично ограничен.

Инициативата за интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) е коалиция от наблюдатели, натоварени от ООН да предупреждават за предстоящи кризи. Нейното определение за глад включва три елемента:

Първо, най-малко 20% от домакинствата трябва да страдат от екстремен недостиг на храна;

Второ, най-малко 30% от децата под 5-годишна възраст трябва да страдат от остро недохранване;

Трето, най-малко двама на всеки 10 000 души трябва да умират всеки ден от глад или от недохранване и болести.

Израелското външно министерство категорично отхвърли заключенията на доклада, като заяви, че в Газа няма глад и че заключенията се основават на "лъжи на "Хамас".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пък подчерта, че гладът в Газа "не може да продължава безнаказано".