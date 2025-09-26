Тони Блеър може да поеме преходната власт в Газа

Бившият премиер на Великобритания Тони Блеър е предложен за председател на Международната преходна власт в Газа, съобщава "Файненшъл таймс", цитиран от световните информационни агенции.

Това означава, че Блеър ще има ключова роля в следвоенното управление на Ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп. 72-годишният политик участва в заседаниете, свикано в края на миналия месец от Тръмп с цел да се съдейства за изтеглянето на израелските войски от анклава и да се изготвят планове за следвоенното развитие на крайбрежната територия.

Освен това Институтът "Тони Блеър" за глобална промяна е взел участие при изготвянето на плана за мир в региона. Оттам обявиха, че не е воден нито един разговор с различните организации, в който де е била прокарвана идеята палестинци от ивицата бъдат изселвани принудително.