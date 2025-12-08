Медия без
Николай Младенов има шанс да оглави новата власт в Газа

08 Дек. 2025
Николай Младенов е изместил Тони Блеър като евентуален шеф на Газа
ЕПА/БГНЕС
Николай Младенов е изместил Тони Блеър като евентуален шеф на Газа

Българският дипломат Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа, според публикация във "Файненшъл таймс", съобщи БНТ

Като част от следвоенната управленска структура за Газа ще бъде създаден изпълнителен комитет, който ще бъде оглавен от бившия пратеник на ООН за Близкия изток и бивш министър на външните работи на България Николай Младенов, твърдят източници, запознати с подготовката.

Изданието припомня, че Младенов често е действал като посредник между Израел и Хамас. Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на "Файненшъл таймс".

 

Ключови думи:

Николай Младенов, Ивицата Газа

