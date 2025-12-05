НАБУ продължава да разкрива корупция в Украйна

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) заедно със Службата за сигурност на Украйна обявиха, че са разкрили престъпна група, ръководител на която е депутат от Върховната рада. "Разследването продължава. Подробности – по-късно", обявиха лаконично от НАБУ

Украинските медии съобщиха, че депутатът е Анна Скороход от опозиционната група "За бъдещето" и че става дума за искан подкуп от бизнесмен в размер на 250 000 долара. Скороход потвърди във Фейсбук, че претърсват дома й. "Нямам какво да крия, дейността ми е прозрачна. Всъщност, времето и контекстът на тези събития навеждат на еднозначни изводи: виждам в това пряк натиск върху опозицията и опит да се блокира политическата ми дейност заради принципната ми позиция", отбеляза тя.

Анна Скороход е избрана за депутат през 2019 г. от 93-ти избирателен район (Киевска област). След влизането си в парламента се присъединява към фракцията "Слуга на народа" на Зеленски и работи в комисията по енергетика и жилищно-комунално стопанство. Но същата година бе изключена от партията, след като заяви, че е обект на политическо преследване заради гласуването си против законопроекти, подкрепяни от фракцията.

