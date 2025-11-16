Украйна и Русия отново ще разменят военнопленници

Киев и Москва се споразумяха да подновят договорената в Истанбул размяна на военнопленници, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от ДПА.

"По поръчение на президента на Украйна и с посредничеството на партньори от Турция и Обединените арабски емирства неотдавна проведох консултации за възобновяване на процеса на размяна и освобождаване на нашите хора от руски плен", написа Умеров в "Телеграм". Той посочи, че в резултат на тези разговори Украйна и Русия са се споразумели да активират споразуменията от Истанбул. "Става въпрос за освобождаването на 1200 украинци", отбеляза Умеров. По думите му в близко бъдеще ще се уточнят всички подробности около размяната на военнопленниците.

Умеров оглави украинската делегация, която по-рано тази година участва в преговори с Русия. Най-важният резултат от срещите през май и юни бе споразумението за размяна на военнопленници, като договореностите бяха изпълнявани в продължение на няколко месеца, но в последствие процесът бе преустановен. Тази седмица Умеров посети Истанбул и Доха, за да се опита "да деблокира" размяната на пленници.