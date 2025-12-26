Украйна може да направи онлайн избори и референдум

„Утре в Украйна ще се обсъди провеждането на избори и референдум в условията на война, както и подготовката на съответните закони. За тази цел е сформирана работна група от 60 души — съобщи заместник-председателят на Върховната Рада на Украйна Александър Корниенко. Разглежда се хибриден модел за гласуване в Украйна — онлайн и офлайн, това заяви ръководителят на украинската фракция „Слуга на народа“ Давид Арахамия. Също така се обсъжда възможността за гласуване в продължение на няколко дни за украинците в чужбина.“

В края на декември 2025 г. темата за изборите в Украйна придобива нова динамика поради засилващия се международен натиск и вътрешните политически дебати. Сформираната група включва представители на Централната избирателна комисия (ЦИК), депутати от всички парламентарни фракции и представители на гражданското общество. Основната ѝ задача е да адаптира Изборния кодекс на Украйна към реалностите на военното положение, тъй като в момента конституцията забранява провеждането на избори по време на активна война.

Президентът Володимир Зеленски наскоро посочи, че избори могат да бъдат организирани в рамките на 60 до 90 дни, но само при условие, че САЩ и Европа предоставят „железни гаранции за сигурност“. Това включва защита срещу руски обстрели по време на гласуването.

Основното предизвикателство пред онлайн гласуването е киберсигурността и легитимността. Арахамия подчертава, че хибридният модел е необходим заради милионите бежанци (над 6 милиона в чужбина) и вътрешно разселените лица, за които физическото присъствие в секциите е логистично невъзможно.

Обсъжда се вариантът, при който евентуално прекратяване на огъня или „условен мир“ би дало старт на изборния процес. Арахамия предупреждава, че едновременното провеждане на президентски, парламентарни и местни избори може да доведе до административен колапс, затова се търси поетапно решение.

Включването на думата „референдум“ в дневния ред подсказва, че властите може да планират допитване до народа относно бъдещи мирни споразумения или териториални въпроси, за да се осигури широка обществена легитимност на евентуални компромиси.