Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море

Днес, 19:23

Подразделения на Силите за отбрана на Украйна поразиха сондажни платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море. Това съобщи днес Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Отбелязва се, че става въпрос за три сондажни платформи на компанията ''Лукойл'' в Каспийско море, а именно - платформите ''В. Филановски'', ''Юрий Корчагин'' и ''Валери Грайфер''.


"Тези съоръжения участват в оказването на подкрепа на руската окупационна армия. Регистрирани са попадения. Мащабът на щетите се изяснява“, обявиха от Генералният щаб.
Според щаба, Силите за отбрана са извършили огнева атака по пусковата установка на зенитно-ракетния комплекс Бук-М3 в района на селището Бараничево (ТОТ на Луганска област).
"Този ​​комплекс за противовъздушна отбрана със среден обсег е предназначен за борба с аеродинамични цели. Според предварителни данни са регистрирани попадения и експлозии“, отбелязват Генералният щаб.
С цел намаляване на логистичните и бойните възможности на противника е извършена и огнева атака по материално-техническо подразделение от 49-та армия на руснаците в района на селището Новотроицкое (ТОТ на Херсонска област).
Генералният щаб добави, че Силите за отбрана на Украйна продължават систематичното отслабване на военно-икономическите възможности и настъпателния потенциал на руските окупационни сили и се нанасят удари по цели, пряко участващи във въоръжената агресия срещу Украйна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дронове, Каспийско море, ЛУКойл, Украйна

Още новини по темата

Тодор Тагарев: Путин няма вече полезен ход във войната
10 Яну. 2026

Chevron и Quantum готвят сделка за 22 млрд. долара активи на "ЛУКойл"
07 Яну. 2026

Лондон и Париж ще пратят сили в Украйна след войната
06 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

Украйна може да направи онлайн избори и референдум
26 Дек. 2025

Япония ще модернизира армията си с турски дронове
26 Дек. 2025

Дронове удариха завод на "Газпром" на 1200 км от Украйна
25 Дек. 2025

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Зеленски обяви проект за мирен договор с Русия
24 Дек. 2025

Киев е под мощен руски обстрел с ракети и дронове
23 Дек. 2025

Румъния открива оръжеен хъб за Украйна
22 Дек. 2025

Руски войници отвлекли 50 души от украинско село
21 Дек. 2025

Европа дава 90 млрд. евро на Украйна
19 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?