Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море

Подразделения на Силите за отбрана на Украйна поразиха сондажни платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море. Това съобщи днес Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Отбелязва се, че става въпрос за три сондажни платформи на компанията ''Лукойл'' в Каспийско море, а именно - платформите ''В. Филановски'', ''Юрий Корчагин'' и ''Валери Грайфер''.



"Тези съоръжения участват в оказването на подкрепа на руската окупационна армия. Регистрирани са попадения. Мащабът на щетите се изяснява“, обявиха от Генералният щаб.

Според щаба, Силите за отбрана са извършили огнева атака по пусковата установка на зенитно-ракетния комплекс Бук-М3 в района на селището Бараничево (ТОТ на Луганска област).

"Този ​​комплекс за противовъздушна отбрана със среден обсег е предназначен за борба с аеродинамични цели. Според предварителни данни са регистрирани попадения и експлозии“, отбелязват Генералният щаб.

С цел намаляване на логистичните и бойните възможности на противника е извършена и огнева атака по материално-техническо подразделение от 49-та армия на руснаците в района на селището Новотроицкое (ТОТ на Херсонска област).

Генералният щаб добави, че Силите за отбрана на Украйна продължават систематичното отслабване на военно-икономическите възможности и настъпателния потенциал на руските окупационни сили и се нанасят удари по цели, пряко участващи във въоръжената агресия срещу Украйна.