Бивш съветник на Зеленски е разследван за пране на пари

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу Ростислав Шурма, бивш заместник-началник на канцеларията на президента Зеленски, за длъжностно присвояване и пране на пари в размер на 3,3 милиона долара.
Според НАБУ, Шурма, неговият брат Олег и още седем души са получавали незаконно държавни плащания за слънчеви електроцентрали, разположени в окупираните части на Запорожка област, които реално вече не са произвеждали електроенергия за украинската мрежа. Средствата са били получени чрез спорната държавна програма за възобновяема енергия, известна като „зелена тарифа“.
Шурма заемаше поста в президентската администрация от 2021 до 2024 г. Смята се, че в момента той и брат му се намират в чужбина.
Случаят „Шурма“ е един от най-знаковите корупционни скандали в близкото обкръжение на Зеленски, тъй като засяга енергийната сигурност по време на война.
- Схемата: Разплитането на случая започна след журналистическо разследване на Bihus.Info. Оказа се, че няколко соларни парка, съсобственост на брата на Шурма, са продължили да получават преводи от държавното предприятие „Гарантиран купувач“ до лятото на 2023 г., въпреки че са били под руски контрол и физически отрязани от енергийната система на Украйна.
-
Защитата на Шурма: Преди да напусне поста си, Ростислав Шурма отричаше всички обвинения, определяйки ги като „политическа атака“ от страна на негови врагове. Той твърдеше, че плащанията са били законни и че други компании в подобна ситуация също са получавали средства.
-
Бягство в чужбина: Източници сочат, че Шурма първоначално е заминал за Германия, а по-късно се е установил в Австрия. Това поставя под въпрос възможността за ефективен съдебен процес в Украйна, освен ако не се стигне до екстрадиция.
-
Политически последствия: Този скандал увеличи натиска върху президента Зеленски от страна на западните партньори (ЕС и САЩ) за по-строг контрол върху енергийния сектор. В края на 2025 г. разследванията на НАБУ доведоха и до оставките на други висши служители, включително в енергийното министерство и държавната компания „Енергоатом“.