Бивш съветник на Зеленски е разследван за пране на пари

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу Ростислав Шурма, бивш заместник-началник на канцеларията на президента Зеленски, за длъжностно присвояване и пране на пари в размер на 3,3 милиона долара.

Според НАБУ, Шурма, неговият брат Олег и още седем души са получавали незаконно държавни плащания за слънчеви електроцентрали, разположени в окупираните части на Запорожка област, които реално вече не са произвеждали електроенергия за украинската мрежа. Средствата са били получени чрез спорната държавна програма за възобновяема енергия, известна като „зелена тарифа“.

Шурма заемаше поста в президентската администрация от 2021 до 2024 г. Смята се, че в момента той и брат му се намират в чужбина.

Случаят „Шурма“ е един от най-знаковите корупционни скандали в близкото обкръжение на Зеленски, тъй като засяга енергийната сигурност по време на война.