Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш съветник на Зеленски е разследван за пране на пари

21 Яну. 2026

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) повдигна обвинения срещу Ростислав Шурма, бивш заместник-началник на канцеларията на президента Зеленски, за длъжностно присвояване и пране на пари в размер на 3,3 милиона долара.

Според НАБУ, Шурма, неговият брат Олег и още седем души са получавали незаконно държавни плащания за слънчеви електроцентрали, разположени в окупираните части на Запорожка област, които реално вече не са произвеждали електроенергия за украинската мрежа. Средствата са били получени чрез спорната държавна програма за възобновяема енергия, известна като „зелена тарифа“.

Шурма заемаше поста в президентската администрация от 2021 до 2024 г. Смята се, че в момента той и брат му се намират в чужбина.

Случаят „Шурма“ е един от най-знаковите корупционни скандали в близкото обкръжение на Зеленски, тъй като засяга енергийната сигурност по време на война.

  • Схемата: Разплитането на случая започна след журналистическо разследване на Bihus.Info. Оказа се, че няколко соларни парка, съсобственост на брата на Шурма, са продължили да получават преводи от държавното предприятие „Гарантиран купувач“ до лятото на 2023 г., въпреки че са били под руски контрол и физически отрязани от енергийната система на Украйна.

  • Защитата на Шурма: Преди да напусне поста си, Ростислав Шурма отричаше всички обвинения, определяйки ги като „политическа атака“ от страна на негови врагове. Той твърдеше, че плащанията са били законни и че други компании в подобна ситуация също са получавали средства.

  • Бягство в чужбина: Източници сочат, че Шурма първоначално е заминал за Германия, а по-късно се е установил в Австрия. Това поставя под въпрос възможността за ефективен съдебен процес в Украйна, освен ако не се стигне до екстрадиция.

  • Политически последствия: Този скандал увеличи натиска върху президента Зеленски от страна на западните партньори (ЕС и САЩ) за по-строг контрол върху енергийния сектор. В края на 2025 г. разследванията на НАБУ доведоха и до оставките на други висши служители, включително в енергийното министерство и държавната компания „Енергоатом“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАБУ, Ростислав Шурма, Украйна

Още новини по темата

Повече от милион домакинства в Киев са без отопление, ток и вода
20 Яну. 2026

Ген. Сирски подготвял настъпателни операции
18 Яну. 2026

Бившият министър на цифровизацията в Украйна пое отбраната
14 Яну. 2026

Украинската КПК разследва Юлия Тимошенко за корупция
14 Яну. 2026

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море
11 Яну. 2026

Тодор Тагарев: Путин няма вече полезен ход във войната
10 Яну. 2026

Лондон и Париж ще пратят сили в Украйна след войната
06 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

Украинската НАБУ прави нови обиски в близкото обкръжение на Зеленски
27 Дек. 2025

Украйна може да направи онлайн избори и референдум
26 Дек. 2025

Дронове удариха завод на "Газпром" на 1200 км от Украйна
25 Дек. 2025

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Зеленски обяви проект за мирен договор с Русия
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?