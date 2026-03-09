Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция

Иран изстреля поредна балистична ракета срещу Турция. Турското министерство на отбраната съобщава, че ракетата е навлязла в турското въздушно пространство и е била прехваната и неутрализирана от противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположена в Източното Средиземноморие.

Някои части от боеприпаса са паднали в пусти райони в провинция Газиантеп. При инцидента няма загинали или ранени хора.

Само два часа по-рано Иран отрече категорично да е изстрелвал ракети към Азербайджан, Турция и Кипър. "Генералният щаб на въоръжените сили изрично и официално обяви, че не са извършвани подобни изстрелвания от територията на Иран или от нашите военни сили. Винаги сме предупреждавали за операции под фалшив флаг", твърдеше иранското външно министерство.

Веднага след съобщението за новата ракета Министерството на отбраната на Турция отправи остро предупреждение към Иран. "Турция отдава голямо значение на добросъседските отношения и регионалната стабилност. Въпреки това, ние отново заявяваме, че всяка заплаха, насочена към нашата територия или въздушно пространство, ще бъде посрещната с всички необходими мерки, предприети решително и без колебание. Напомняме на всички страни, че вслушването в предупрежденията на Турция е в интерес на всички", обявиха турските военни.

В понеделник посолството на САЩ в Турция съобщи, че е затворило консулството си в Адана и е разпоредило част от персонала да напусне района. Държавният департамент призова всички американски граждани да се изтеглят от югоизточната част на страната.

„На 9 март 2026 г. Държавният департамент нареди на служителите на американското правителство, които не изпълняват спешни задачи, както и на членовете на техните семейства, да напуснат генералното консулство в Адана заради рисковете за сигурността“, съобщи посолството в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Ссъобщението се позовава на предупреждение за пътуване на Държавния департамент, според което „американците в югоизточна Турция са силно насърчени да напуснат незабавно“.

Авиобазата Инджирлик е ключово съоръжение на НАТО, използвано от американските войски в продължение на десетилетия. Тя се намира на около 10 километра от Адана.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Първата балистична ракета към Турция бе изстреляна на 4 март. Тогава новината дойде първо не е от Турция, а от българският военен министър Атанас Запрянов. "Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция, натовска държава, както и провокацията отпреди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната", заяви тогава министърът на отбраната.

Почти веднага след това Турция потвърди, че действително има инцидент с насочена към Турция балистична ракета откъм Иран. "Ракета, изстреляна от Иран, която прелетя през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се насочи към нашето въздушно пространство от региона Хатай, беше неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Фрагмент от ракетата-прехващач падна в открита зона в района Дортьол в провинция Хатай. Не се съобщава за жертви или ранени. Това гласи официалното съобщение на турското Министерство на отбраната.

От турското военно ведомство допълниха тогава, че институциите в Анкара са наблюдавали ситуацията в реално време и в пълна координация.

"Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на нашата страна и нашата уважавана нация са на най-високо ниво. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Всякакви враждебни действия, които могат да бъдат възникнали, ще бъдат посрещнати с необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници", категорични са от турското МО.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не счита прехващането на иранската ракета за основание за задействане на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО, съобщи Ройтерс. Говорителката на НАТО Алисън Харт пък каза, че Алиансът осъжда взимането на Турция под прицел от страна на Иран. „НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона. Нашата позиция във всички направления, свързани с отбраната и възпирането, остава твърда, включително в случаите, в които става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана“, заяви тогава още Харт.