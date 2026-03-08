ОАЕ за първи път са нанесли удар на Иран

Обединените арабски емирства за първи път от началото на военната операция на САЩ и Израел са нанесли удар по територията на Иран, съобщават израелски медии. Според информация на Ynet и военния кореспондент на телевизионния канал „Kan 11“ Итай Блументал, цел на атаката е била инсталация за обезсоляване на вода.

Както пише Ynet, според оценката на израелската страна ОАЕ по този начин са изпратили „сигнал“ към Иран. Смисълът му е, че ако Техеран продължи да атакува Емирствата, те могат да се присъединят към военната кампания срещу него, макар и в ограничен формат. Официално министерството на отбраната на ОАЕ не е потвърдило нанасянето на удари по Иран. Междувременно в социалните мрежи председателят на Комитета по отбраната на ОАЕ Али ан-Нуайми написа, че Абу Даби не е нанасял удар по Иран. По думите му новината е фалшива. Други официални коментари относно предполагаемата атака няма.

ОАЕ публикува статистика всяка от страните в Персийския залив на колко ирански атаки с дронове и ракети е станала обект. Очевидно Емирствата са най-атакувани:

Президентът на Обединените арабски емирства заяви снощи, че страната се намира „в състояние на война“. Това изявление на шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян бележи исторически обрат в политиката на ОАЕ, които десетилетия наред поддържаха баланс между икономическото си развитие и регионалните конфликти.

„Това е послание към враговете на ОАЕ. ОАЕ процъфтяват, ОАЕ са красиви, ОАЕ са пример. Но аз им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ. Ние ще изпълняваме дълга си към нашата страна, към нашия народ“, заяви шейх Мохамед ибн Заид ал-Нахаян.

На този фон Саудитска Арабия също е засилила риториката си спрямо Техеран. Както съобщава Reuters, позовавайки се на четири източника, запознати със ситуацията, Рияд е предупредил Иран, че ако атаките срещу кралството и неговия енергиен сектор продължат, Саудитска Арабия ще бъде принудена да разреши на американските войски да използват нейни бази за военни операции.

По данни на агенцията министърът на външните работи на Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан е заявил в разговор с иранския си колега Абас Аракчи, че Рияд е отворен за посредничество и подкрепя дипломатическо уреждане, но е подчертал, че нито Саудитска Арабия, нито други държави от Персийския залив са позволявали на САЩ да използват тяхна територия или въздушно пространство за удари по Иран.