Унгария арестува две коли с пари и 7 служители на украинска банка

Унгария задържа два инкасаторски автомобила с пари в брой на украинската “Ощадбанк” и седем банкови служители, съобщи “Ощадбанк”.

Инцидентът е станал вчера по време на транспортиране на валута и благородни метали между Райфайзенбалк в Австрия и “Ощадбанк”. Превозните средства са били придружени от екип от седем охранители за превоз на пари в брой. Те са превозвали 40 милиона долара, 35 милиона евро и приблизително 9 кг злато.

Според GPS данни колите се намират в центъра на Будапеща, близо до правоохранителна агенция. Местоположението на банковите служители все още е неизвестно.

Според „Икономическа правда“, Унгария е скрила микробуси за превоз на пари в брой в Антитерористичния център. Този център е правоохранителна агенция, подчинена на унгарското Министерство на вътрешните работи. Местонахождението на седемте служители на “Ощадбанк”, които са ескортирали микробусите, обаче остава неизвестно.

“Ощадбанк” заяви, че транспортът е извършен по международно споразумение с австрийската банка и е обработен в съответствие с европейските митнически разпоредби. Банката изисква незабавното освобождаване на служителите и връщане на имуществото.

Украинският външен министър Сибиха заяви, че „унгарските власти са взели за заложници седем украински граждани. Причините остават неизвестни, както и състоянието им и възможността за контакт с тях“. Той подчерта, че това са служители на държавната “Ощадбанк”. които са превозвали пари в брой между Австрия и Украйна като част от редовни банкови транзакции.

„Това е държавен тероризъм и рекет“, добави Сибига. Той поиска незабавно освобождаване на колите и придружаващите ги, както и намеса на ЕС.

Унгарската митническа служба съобщи, че инкасаторите на "Ощадбанк" са задържани по дело за пране на пари.

Украинскито външно министерство призова украинците да се въздържат от пътувания в Унгария, тъй като не може "да гарантира тяхната безопасност на фона на произволните действия на унгарските власти".

Това е пореден епизод от ескалацията в отношенията между Унгария и Украйна. Унгарският премиер Виктор Орбан винаги е бил съюзник на Русия срещу Украйна и редовно блокира помощ на ЕС за Киев. Сега обаче той е в разгара на ожесточена предизборна кампания, като социологическите проучвания показват, че вероятно ще загуби властта на вота на 12 април. Затова Орбан изостри риториката и дори окичи редица градове в билбордове от войната в Украйна с директно послание какво ще се случи, ако той престане да бъде премиер.

Унгария и Украйна съвсем обтегнаха отношенията, след като руски дрон удари нефтопровода “Дружба”, по който Будапеща получава руски нефт. Киев твърди, че нефтопроводът е повреден сериозно, а Орбан - че нищо му няма и спирането на доставките е политическо. Унгария веднага блокира заема от 90 млрд.евро от ЕС за Украйна.

„Ако Украйна не възобнови транзита на петрол, Унгария ще използва сила, за да деблокира тръбопровода „Дружба“. Няма да има споразумения, никакви компромиси. Ще пробием украинската петролна блокада със сила. Унгарският петрол скоро отново ще тече по тръбопровода“, заяви унгарският премиер вчера. Днес той добави, че Унгария ще спре транзита на всички доставки за Украйна, докато не бъде пуснат нефтопроводът.

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. 🇭🇺 pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 5 март 2026 г.

„Орбан, горкият, не може да спечели изборите без този руски петрол“, коментира иронично Зеленски. Той каза, че ще даде на украинските въоръжени сили адреса на Орбан, ако той блокира помощта за Украйна.

“Надяваме се, че един човек в Европейския съюз няма да блокира 90 милиарда евро или първия транш от 90 милиарда евро и че украинските войници ще имат оръжия. В противен случай ще дадем адреса на този човек на нашите въоръжени сили - нека му се обаждат и общуват с него на собствения си език”, каза Зеленски.

«Мы передадим адрес этого человека вооруженным силам, пусть они ему звонят и разговаривают на своем языке»



Владимир Зеленский прокомментировал вето, которое премьер Венгрии Виктор Орбан наложил на европейский кредит Украине. Об этом пишут украинские СМИ.



«Надеемся, что один… pic.twitter.com/4iGDz6UdUO — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) 5 март 2026 г.

Украинският президент бе категоричен, че е срещу пускане на “Дружба”.

“Ще бъда честен – не бих го възстановил. Това е моята позиция, изразих я на европейските лидери и на тези, които се обадиха по този въпрос. Защото това е руски петрол. И има някои принципи, които са безценни. Те ни убиват и ние трябва да даваме петрол на Орбан, защото той е беден човек и не може да спечели изборите без този петрол?”, аргументира се той.