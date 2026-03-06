Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Унгария арестува две коли с пари и 7 служители на украинска банка

Орбан и Зеленски размениха остри реплики след спирането на нефтопровода “Дружба”

06 Март 2026Обновена
Виктор Орбан
Архив ЕПА/БГНЕС
Виктор Орбан

Унгария задържа два инкасаторски автомобила с пари в брой на украинската “Ощадбанк” и седем банкови служители, съобщи “Ощадбанк”.

Инцидентът е станал вчера по време на транспортиране на валута и благородни метали между Райфайзенбалк в Австрия и “Ощадбанк”. Превозните средства са били придружени от екип от седем охранители за превоз на пари в брой. Те са превозвали 40 милиона долара, 35 милиона евро и приблизително 9 кг злато.

Според GPS данни колите се намират в центъра на Будапеща, близо до правоохранителна агенция. Местоположението на банковите служители все още е неизвестно.

Според „Икономическа правда“, Унгария е скрила микробуси за превоз на пари в брой в Антитерористичния център. Този център е правоохранителна агенция, подчинена на унгарското Министерство на вътрешните работи. Местонахождението на седемте служители на “Ощадбанк”, които са ескортирали микробусите, обаче остава неизвестно.

“Ощадбанк” заяви, че транспортът е извършен по международно споразумение с австрийската банка и е обработен в съответствие с европейските митнически разпоредби. Банката изисква незабавното освобождаване на служителите и връщане на имуществото.

Украинският външен министър Сибиха заяви, че „унгарските власти са взели за заложници седем украински граждани. Причините остават неизвестни, както и състоянието им и възможността за контакт с тях“. Той подчерта, че това са служители на държавната “Ощадбанк”. които са превозвали пари в брой между Австрия и Украйна като част от редовни банкови транзакции.

„Това е държавен тероризъм и рекет“, добави Сибига. Той поиска незабавно освобождаване на колите и придружаващите ги, както и намеса на ЕС.

Унгарската митническа служба съобщи, че инкасаторите на "Ощадбанк" са задържани по дело за пране на пари.

Украинскито външно министерство призова украинците да се въздържат от пътувания в Унгария, тъй като не може "да гарантира тяхната безопасност на фона на произволните действия на унгарските власти".

Това е пореден епизод от ескалацията в отношенията между Унгария и Украйна. Унгарският премиер Виктор Орбан винаги е бил съюзник на Русия срещу Украйна и редовно блокира помощ на ЕС за Киев. Сега обаче той е в разгара на ожесточена предизборна кампания, като социологическите проучвания показват, че вероятно ще загуби властта на вота на 12 април. Затова Орбан изостри риториката и дори окичи редица градове в билбордове от войната в Украйна с директно послание какво ще се случи, ако той престане да бъде премиер.

Унгария и Украйна съвсем обтегнаха отношенията, след като руски дрон удари нефтопровода “Дружба”, по който Будапеща получава руски нефт. Киев твърди, че нефтопроводът е повреден сериозно, а Орбан - че нищо му няма и спирането на доставките е политическо. Унгария веднага блокира заема от 90 млрд.евро от ЕС за Украйна.

„Ако Украйна не възобнови транзита на петрол, Унгария ще използва сила, за да деблокира тръбопровода „Дружба“. Няма да има споразумения, никакви компромиси. Ще пробием украинската петролна блокада със сила. Унгарският петрол скоро отново ще тече по тръбопровода“, заяви унгарският премиер вчера. Днес той добави, че Унгария ще спре транзита на всички доставки за Украйна, докато не бъде пуснат нефтопроводът.

 

 

„Орбан, горкият, не може да спечели изборите без този руски петрол“, коментира иронично Зеленски. Той каза, че ще даде на украинските въоръжени сили адреса на Орбан, ако той блокира помощта за Украйна.

“Надяваме се, че един човек в Европейския съюз няма да блокира 90 милиарда евро или първия транш от 90 милиарда евро и че украинските войници ще имат оръжия. В противен случай ще дадем адреса на този човек на нашите въоръжени сили - нека му се обаждат и общуват с него на собствения си език”, каза Зеленски.

Украинският президент бе категоричен, че е срещу пускане на “Дружба”.

“Ще бъда честен – не бих го възстановил. Това е моята позиция, изразих я на европейските лидери и на тези, които се обадиха по този въпрос. Защото това е руски петрол. И има някои принципи, които са безценни. Те ни убиват и ние трябва да даваме петрол на Орбан, защото той е беден човек и не може да спечели изборите без този петрол?”, аргументира се той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Унгария, Виктор Орбан, нефтопровод Дружба

Още новини по темата

Унгарците плащат скъп бензин заради данъците на Орбан
25 Февр. 2026

Словакия и Унгария не отстъпват в натиска към Украйна заради петрола
23 Февр. 2026

Унгария ще блокира € 90 млрд. за Киев заради спрения руски петрол
21 Февр. 2026

Български Орбан? Внимавайте какво си пожелавате
27 Яну. 2026

Унгарската MOL придоби от "Газпром" мажоритарния дял в НИС
19 Яну. 2026

Унгария загуби 1 млрд. евро от ЕС заради корупцията
02 Яну. 2026

Хиляди протестираха срещу Орбан в Будапеща
14 Дек. 2025

В Москва приключиха преговорите между Путин и Орбан
28 Ноем. 2025

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Орбан превзе и най-четения таблоид в Унгария
31 Окт. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

Трети завод в ЕС, преработващ руски петрол, се запали
23 Окт. 2025

50 000 протестираха в Будапеща срещу Орбан
22 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?