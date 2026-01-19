Български Орбан? Внимавайте какво си пожелавате

Виктор Орбан има пет премиерски мандата - от лятото на 1998 г. до 27 май 2002 г. и след това от май 2010 г. до момента. Ще му покажат ли унгарците червен картон на изборите през април?

Има българи, които много харесват унгарския премиер Виктор Орбан. Възхищават се на неговата "силна ръка", ръкопляскат на шпагатите му между Вашингтон и Москва.

Орбан е рекордьор - за първи път става премиер през 1998 г., а от 2010 г. досега неизменно е начело на изпълнителната власт. Пет пъти партията му ФИДЕС печели парламентарните избори. Звучи като голям политически успех. Но дългото "царуване" си има цена и унгарците изглежда вече не искат да я плащат. Големите демонстрации в големите градове, които се провеждат през последните няколко месеца, са "жълт картон". През април са насрочени избори и за първи път от много години опозицията води убедително в социологическите анкети.

Възход и падение

Защо 62-годишният ветеран във властта е изправен пред загуба? Краткият отговор е, че някогашният демократ реформатор постепенно стана автократ и популист, който успя да превърне някогашния "икономическия тигър" Унгария в немощен котарак.

Преди Коледа Евростат публикува изследване за материалното състояние на домакинствата в ЕС през 2024 г. Унгария се оказа предпоследна по индивидуално потребление, по-зле от Българ ия. Мнозина дори не повярваха.

Заплатите в Унгария вече не са много по-различни от нашите. А се оказва, че с нашите купуваме повече стоки. Средната заплата след данъците в Унгария е 1120 евро, у нас е 1010. Литър бензин в момента там струва около 1.57 евро, нашият е 1.29. Унгарците имат най-високия ДДС в ЕС - 27% (при 20% в България). Основната лихва на централната банка е 6.50%, а в еврозоната, където сме ние, основните лихви са в диапазона 2-2.5 процента. Унгарците плащат 7-8 процента лихви по жилищните си заеми. България е с едни от най-евтините ипотеки в целия ЕС - под 3 на сто. Унгарците плащат с 27% по-високи наеми.

Всеки ден чуваме някой да се възмущава, че еврото било подлудило цените у нас. Всъщност унгарците имат повече основания да се оплакват, защото от години страната им е в челните редици в ЕС по висока инфлация - без евро, във форинти. През 2021-2022 г. кабинетът задейства мерки от вида „турбопопулизъм“ - големите търговски вериги са наказани с извънредни данъци, на цените на горивата и някои основни храни (брашно, олио и т.н.) бяха сложени тавани. В резултат продукти без тавани поскъпнаха за компенсация, а тези със "захлупени" цени започнаха да изчезват от щандовете. Появиха се надписи "бензинът" свърши. Таваните бяха безславно отменени.

Унгарската икономика е в стагнация. През 2025 г. отбеляза скромно увеличение с около 1%. За сравнение - българската икономика при всички дефекти в нея и в държавата ни порасна с над 3 процента.

България в последните години закъсва с финансовата дисциплина, но Унгария е още по-зле. У нас опозицията някак успява да парира голяма част от популистките щения на управляващите, все още се сместваме в заветните 3% дефицит, а държавният дълг засега е удържан около 30% от БВП. В Унгария бетонираното управление на популиста Орбан доведе до 5% бюджетен дефицит и държавен дълг над 70% от БВП.

Премиерска република

Унгария от години е в извънредно положение, което позволява на премиера да управлява с укази. От 2016 г. Орбан все си намира поводи за въвеждане на спецрежим. Първо беше заради заплахата от мигрански вълни, после заради Ковид, през май 2022 г. претекстът бе нахлуването на Русия в Украйна.

Извънредното положение позволява извънредни мерки - вкл. суспендиране на граждански права (например забрана за протести) и управление с декрети. Доминираният от ФИДЕС парламент, който е по-скоро придатък на властта на премиера, през октомври удължи с половин година извънредното положение. Така в подготовката на идещите през април избори премиерът ще е "главнокомандващ".

С поглед към изборите през 2026 г. още в края на 2024 г. парламентът предвидливо прекрои границите на избирателните райони - намали ти там, където опозицията е силна, и ги увеличи там, където ФИДЕС (поне досега) имаше превес.

И в Унгария има „изборен туризъм“ - гласоподаватели гласуват не по постоянен адрес, а в секции, където могат да "помогнат" за резултата. Освен това се практикува гласуване по пощата - за улеснение на етническите унгарци в съседни страни (Румъния, Сърбия), като този вот обикновено е в полза на ФИДЕС.

Правителството държи на къс повод медиите - около 80% от тях са под контрола на олигарси и фондации, близки до властта.

Управляващата партия си купува народна любов с държавни средства. С бюджетни помощи и бонуси, особено когато наближават избори. В началото на 2026 г. премиерът обяви пакет от предизборни "екстри": субсидии за януарските сметки за отопление, семейни данъчни облекчения, вдигане на заплати, „13-а пенсия“, която ще се плати през февруари.

Облаците се сгъстяват

Партията на Орбан е овладяла съдебната система, Конституционния съд, централната избирателната комисия - чрез избиране и назначаване на "наши хора". Бе приет Закон за защита на суверенитета“ (нещо подобно се опита да лансира у нас партия "Възраждане" с проект за преследване на "чуждестранните агенти"). Създадена е Служба за защита на суверенитета, която според правозащитници е бухалка за сплашване и преследване на медии и неправителствени организации, критикуващи управлението.

И в Унгария действа "принципът на Доган" - за фирмените обръчи около властта. Държавните поръчки и европейските средства захранват олигархията, казват критиците на управлението.

В индекса на „Трансперънси Интернешънъл“, публикуван през февруари 2025 г., Унгария за трета поредна година е най-корумпираната държава в ЕС, а в глобалното класиране е 82-ра редом с Буркина Фасо и Куба.

Анализатори наричат Орбан диктатор. Европейският парламент официално обяви Унгария за „хибриден режим на изборна автокрация“. Брюксел периодично блокира средства от еврофондовете заради "системна корупция", опорочени обществени поръчки, погазване на върховенството на закона. Заради неслучващите се антикорупционни реформи страната загубени окончателно 1 млрд. евро от еврофондовете за сближаване. Общо към 19 млрд. евро са замразени по същите причини.

След 15 години управление ветеранът във властта за първи път е изправен пред сериозна вероятност от изборен провал. Опонентът му Петер Маджар и партията "Тиса" водят с двуцифрено предимство пред ФИДЕС, показват социологическите проучвания. Причините са и растящите цени, но и усещането за корупция, за несвобода, а също и превръщането на страната във вътрешен враг на ЕС.

Орбан превърна страната си в Троянски кон. Дори не е истински троянски кон, защото действа съвсем неприкрито и вкарва клинове в ЕС, обслужващи изцяло Кремъл - за помощта за Украйна, за санкциите срещу Русия, за евробюджета, за каквото се сетите човекът от Будапеща е готов да блокира решенията. В първите дни на новата 2026 г. Орбан заяви, че Унгария няма да напусне ЕС, защото ЕС щял сам да се разпадне. Но въпреки това Орбан не иска да напуска "лошия ЕС", защото с рекета прави неоценима услуга на своя идол - Владимир Путин.

"Изборите ще са мръсни"

Внушителните протести през последните месеци показаха, че в Унгария се надига "анти Орбан" вълна. На изборите управляващите ще използват всички възможни мръсни трикове, опасява се опозицията. "Клевети и компромати, фалшиви новини, генерирани от изкуствен интелект снимки и видеа, инсценирани инциденти, изнудване, манипулации на вота - ще мобилизират всичко, защото имат толкова много да губят", казва Золтан Тар от партия "Тиса" пред "Политико".

Странно, Тар сякаш говори за България. Всъщност не е странно - фактите показват, че днес двете държави доста си приличат. Даже и съдбовни избори ще имаме по едно и също време. Някои искат български Орбан? Борисов и Пеевски не им ли стигат? Румен Радев ли виждат в тази роля. За "успеха" на Унгария ли мечтаят? Хора, внимавайте какво си пожелавате!