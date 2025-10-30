Медия без
Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща

Днес, 12:51
Орбан и Тръмп се видяха в Шарм ел Шейх на 13 октомври за подписването на мирното споразумение за войната в Газа
EPA/BGNES
Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети американския президент Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, за да обсъди с него възможността за организиране на среща между САЩ и Русия и изключването на Унгария от обхвата на американските санкции срещу руските енергоизточници, съобщи канцеларията на Орбан, цитирана от Ройтерс и БТА.

Говорителят на канцеларията на Орбан Гергей Гуяш заяви на пресконференция, че двамата лидери също ще сключат споразумения за сътрудничество в областта на енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите.

"Някои от тези споразумения вече бяха договорени, докато обсъждането на други все още продължава", уточни той.

Орбан беше подчертал, че желае да сключи широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, за да балансира последиците от наложените американски мита на Европейския съюз.

Гуяш потвърди, че Орбан и Тръмп може да обсъдят план за организирането на руско-американска среща за постигане на мир в Украйна.

"Предстоящата среща предлага възможност на двамата държавни глави да очертаят пътна карта, която да доведе до руско-американска среща, а чрез нея и до руско-украинско мирно споразумение", добави Гуяш.

Американският президент имаше намерение да се срещне с Владимир Путин в Будапеща този месец, но разговорите бяха отменени, след като Русия отказа да преустанови военните действия. По-рано Орбан обяви, че в рамките на срещата си с Тръмп ще обсъди с него американските санкции срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Гуяш, от своя страна отбеляза, че санкциите не засягат директно нефтения внос на Унгария, а целта на Будапеща е да предотврати това да се случи и да потърси изключение от санкционните мерки. "Нашата цел е Унгария да получи изключение от американските санкции, за да може закупуването на руски природен газ и суров нефт да продължи по стабилен начин."

Планираната среща между лидерите на САЩ и Унгария ще бъде първата от началото на втория мандат на американския президент тази година, отбелязва Ройтерс.

След връщането на Тръмп в Белия дом Орбан предрече "златна ера" в отношенията между Будапеща и Вашингтон. 

