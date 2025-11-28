В Москва приключиха преговорите между Путин и Орбан. Това съобщи пресслужбата на Кремъл. Общата продължителност на преговорите беше почти четири часа. Засега не е известно какви конкретни въпроси са били обсъждани на срещата.

Putin shakes hands with “Europe’s voice of reason” Viktor Orbán at the Kremlin! 🇷🇺🤝🇭🇺



Putin:



"We've built an atmosphere that lets us speak frankly and discuss any issue. Strong Russia-Hungary relations allow us to find solutions to all problems."

Преди началото на закритата част Путин и Орбан размениха няколко изявления в присъствието на журналисти. Руският президент заяви, че отношенията между Москва и Будапеща са основани на прагматизъм и „на най-доброто от това, което е съществувало в историята им“. Освен това той определи позицията на Орбан по отношение на Украйна като умерена и балансирана.

Путин не изключи, че преговорите с американската делегация, които ще се проведат следващата седмица в Москва, могат да доведат до организирането на среща на върха с участието на Доналд Тръмп в Будапеща. Орбан потвърди готовността си да предостави платформа за обсъждане на мирния план.

Преди срещата с Путин Орбан заяви, че отива в Москва, за да „осигури енергоснабдяването на Унгария за зимата и за следващата година“. Руският вицепремиер Александър Новак каза, че Москва ще продължи да доставя енергийни ресурси на Будапеща.