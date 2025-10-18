Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кремъл: Още е рано за контакт с България за полета на Путин

Днес, 15:42
Airlive начерта евентуален маршрут на Путин от Москва до Будапеща
Airlive начерта евентуален маршрут на Путин от Москва до Будапеща

Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко.

„Още е рано“, каза той пред РИА „Новости“, цитиран от БГНЕС, в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.

Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област на РФ, както и Беларус. Освен това от началото на войната в Украйна руската авиация е в санкционния списък на ЕС и не може да лети над страни от съюза, въпреки че при извънредни обстоятелства се допускат изключения. 

Според авиационния сайт Airlive маршрутът на самолета на Владимир Путин до Будапеща за срещата с Доналд Тръмп ще преминава през територията на Турция, след това вероятно през Черна гора или Босна и Херцеговина, а после — през Сърбия.

Изданието отбелязва, че подобен обходен маршрут ще увеличи дължината на полета с около 3500 км — до приблизително 5000 км, а времето за полет — с около три часа.

Освен това се посочва, че удълженият маршрут ще изисква тясна координация с турските и сръбските авиодиспечерски служби, както и разработване на планове за действие при непредвидени обстоятелства, свързани с метеорологични условия или дипломатически усложнения.

При това, поради военната активност в региона, полетът над Черно море крие известни рискове.

На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината. След разговора, продължил два часа и половина, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владимир Путин, Будапеща

Още новини по темата

Тръмп и Путин ще се срещнат скоро в Будапеща
16 Окт. 2025

Меркел изкара Полша и балтийските страни виновни за войната
06 Окт. 2025

Путин пак дрънка с ядрено оръжие
22 Септ. 2025

"Таймс": Връщайки се от Китай, Путин започна нов етап от войната
09 Септ. 2025

Путин предложи на словашкия премиер да направи енергийна блокада на Украйна
02 Септ. 2025

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Тръмп сведе войната до личностен конфликт между Путин и Зеленски

25 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Путин поставил три условия за мир
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня
16 Авг. 2025

Тръмп: Засега няма сделка!
16 Авг. 2025

Тръмп посрещна Путин в Аляска
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар