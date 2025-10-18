Кремъл: Още е рано за контакт с България за полета на Путин

Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко.

„Още е рано“, каза той пред РИА „Новости“, цитиран от БГНЕС, в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.

Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област на РФ, както и Беларус. Освен това от началото на войната в Украйна руската авиация е в санкционния списък на ЕС и не може да лети над страни от съюза, въпреки че при извънредни обстоятелства се допускат изключения.

Според авиационния сайт Airlive маршрутът на самолета на Владимир Путин до Будапеща за срещата с Доналд Тръмп ще преминава през територията на Турция, след това вероятно през Черна гора или Босна и Херцеговина, а после — през Сърбия.

Изданието отбелязва, че подобен обходен маршрут ще увеличи дължината на полета с около 3500 км — до приблизително 5000 км, а времето за полет — с около три часа.

Освен това се посочва, че удълженият маршрут ще изисква тясна координация с турските и сръбските авиодиспечерски служби, както и разработване на планове за действие при непредвидени обстоятелства, свързани с метеорологични условия или дипломатически усложнения.

При това, поради военната активност в региона, полетът над Черно море крие известни рискове.

putin's plane to Budapest is expected to take a southern route – via Turkey and the southern Balkans, bypassing EU airspace – AirLine.



According to the publication, Turkish and Russian fighter jets will escort the mass murderer's plane along the entire route to prevent drone or… pic.twitter.com/FXrnwuUCUf — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) 18 октомври 2025 г.

На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината. След разговора, продължил два часа и половина, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.