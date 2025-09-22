Медия без
Путин пак дрънка с ядрено оръжие

"Това се лекува само със силови методи", отговори ръководителят на офиса на Зеленски

Днес, 16:08
Путин: Русия може да отговори на всякакви заплахи не с думи, а чрез прилагане на военно-технически мерки.
EPA/BGNES
Владимир Путин проведе необичайно за понеделник заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация. След него беше публикувано обръщение на президента (вместо обичайния кратък откъс с упоменаване на темата на заседанието). В речта си Путин заяви, че Русия може да отговори на всякакви заплахи „не с думи, а чрез прилагане на военно-технически мерки“. Изявлението беше обнародвано непосредствено преди заседанията на ООН и НАТО, на които трябва да се обсъди петъчното навлизане на руски изтребители във въздушното пространство на Естония. Само преди десетина дни във въздушното пространство на Полша навлязоха 19 руски безпилотни апарата.

Путин започна обръщението си с обвинение към Запада, че е подкопал „фундамента на конструктивните отношения и практическото сътрудничество между държави, притежаващи ядрено оръжие“.„Подчертавам, и в това никой не бива да се съмнява: Русия е в състояние да отговори на всякакви съществуващи и нововъзникващи заплахи, не с думи, а чрез прилагане на военно-технически мерки. Пример за това е нашето решение да се откажем от едностранния мораториум върху разполагането на наземни ракети със среден и малък обсег“, — каза Путин. Президентът добави, че Русия е уверена в „надеждността и ефективността на нашите национални сили за сдържане“ (вероятно става дума за стратегическите сили за ядрено сдържане). В същото време, по думите му, Москва не се интересува от засилване на надпреварата във въоръжаването. Като пример Путин отново посочи решението за отказ от едностранния мораториум върху разполагането на такива ракети, което засяга най-вече Европа. Също така Путин заяви, че Русия е готова да продължи да се придържа към ограниченията за броя на оръжията по Договора за стратегическите въоръжения  още една година след изтичането му на 5 февруари 2026 г. Но тази мярка, по думите му, ще бъде „жизнеспособна“ само ако САЩ „не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават съществуващото равновесие на потенциалите за сдържане“.

Като такова нарушение Путин посочи разработването на система за прехващане на ракети в космоса. „Ще изхождаме от това, че практическата реализация на подобни дестабилизиращи действия е способна да обезсмисли усилията на нашата страна за поддържане на статуквото в сферата на стратегическите настъпателни въоръжения“, — подчерта той.

„Важното изявление“ на Путин още сутринта беше анонсирано от неговия прессекретар Дмитрий Песков. Подобни заседания Путин рядко провежда лично, а освен това те обикновено се случват в петък. Днес Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Естония заради нарушаването на въздушното ѝ пространство от Русия. Това събитие трябва да бъде обсъдено и от представителите на НАТО във вторник — втори случай за един месец, в който се прилага член 4 от договора на Алианса. Първият път беше след навлизането в полското въздушно пространство на 19 руски дрона в нощта на 10 септември. Тогава НАТО за първи път от началото на войната в Украйна използва оръжие, за да унищожи руски дронове над територията на Алианса. Ескалацията в отношенията между Русия и Европа се развива на фона на опити да се намерят варианти за прекратяване на войната в Украйна. Според американски източници Русия е заявила готовност да замрази фронтовата линия, ако ѝ бъде предаден целият Донбас. Украйна обаче отхвърли това, като получи подкрепа за позицията си от страна на Европа.

Ръководителят на Офиса на президента на Украйна реагира на днешните думи на Путин за ядреното оръжие и че РФ „е готова да отговори на всяка нова възникваща заплаха не с думи, а чрез прилагане на военно-технически мерки“.

„Пропаганда на страха от Путин. Нищо ново руснаците не са измислили. Вместо мир — търсене на ескалация във всичко. Това се лекува единствено със силови методи“, — написа Андрей Ермак.

 

