Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети

Американският президент Доналд Тръмп рязко разкритикува изпитанията на руската крилата ракета "Буревестник", за които съобщи руският му колега Владимир Путин тези дни. Според него в Москва знаят, че САЩ притежава най-добрата атомна подводница, която "сега е директно до техните брегове". Затова САЩ нямат нужда от ракета, която да лети 8000 мили /12 000 км/. "Те не си играят с нас, и ние не си играем с тях. Постоянно провеждаме ракетни изпитания, но си имаме и ядрена подводница... Не смятам, че е уместно това, което заявява Путин. Той би следвало да завърши войната, която трябваше да продължи седмица, а продължава вече четири години. С това трябва да се заеме, а не да изпитва ракети", каза Тръмп пред журналисти.

На 26 октомври Владимир Путин съобщи, че Русия е провела изпитания на крилата ракета с неограничен обсег "Буревестник" от ядрена пускова установка. Шефът на Генщаба на руската армия Валерий Герасимов доложи на Путин, че изпитанията са били на 21 октомври. По неговите думи ракетата е преодоляла 14 000 км и се е намирала във въздуха около 15 часа. Путин добави, че "Буревестник" е "уникално изделие, с което не разполага никой друг в света".

"Изпитанията на "Буревестник" не трябва да напрягат отношенията между Русия и САЩ, още повече, че тези отношения се намират на минимално ниво", коментира днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Осигуряването на нашата сигурност е жизнено важен въпрос, особено на фона на милитаристкия настрой, който виждаме преди всичко у европейците", смята той.

"Буревестник" като котката на Шрьодингер

За първи път Путин разказа за разработката на "Буревестник" през 2018 г. в своето обръщение към Федералното събрание. През август 2019 г. на ракетния полигон в Ненокс, Архангелска област, стана взрив, при който загинаха седем сътрудника на "Росатом" и министерството на отбраната на Русия. Взривът бе съпроводен с повишаване на радиационния фон. Разследване на Радио "Свобода" тогава показа, че аварията е станала при опит да се извади от морето паднала по време на изпитания ракета "Буревестник".

Преди това изпитанията на ракетата бяха на полигона на Нова Земя. Аналитичният център Nuclear Threat Initiative съобщи, като се позова на източници в американското разузнаване, че от 2017 до 2019 г. е имало поне 13 изпитания на "Буревестник" като само две от тях са били "частично успешни".

През 2023 и 2025 г. имаше опити на Нова Земя, като през октомври 2023 г. Путин заяви за "последното успешно изпитание" на новата ракета. Независимо потвърждение, че "Буревестник" е минал поне едно успешно изпитание, няма.