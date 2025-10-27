Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети

Днес, 12:55
Тръмп не е особено впечатлен от последните изявления на Путин за новата ракета "Буревестник"
Тръмп не е особено впечатлен от последните изявления на Путин за новата ракета "Буревестник"

Американският президент Доналд Тръмп рязко разкритикува изпитанията на руската крилата ракета "Буревестник", за които съобщи руският му колега Владимир Путин тези дни. Според него в Москва знаят, че САЩ притежава най-добрата атомна подводница, която "сега е директно до техните брегове". Затова САЩ нямат нужда от ракета, която да лети 8000 мили /12 000 км/. "Те не си играят с нас, и ние не си играем с тях. Постоянно провеждаме ракетни изпитания, но си имаме и ядрена подводница... Не смятам, че е уместно това, което заявява Путин. Той би следвало да завърши войната, която трябваше да продължи седмица, а продължава вече четири години. С това трябва да се заеме, а не да изпитва ракети", каза Тръмп пред журналисти.

На 26 октомври Владимир Путин съобщи, че Русия е провела изпитания на крилата ракета с неограничен обсег "Буревестник" от ядрена пускова установка. Шефът на Генщаба на руската армия Валерий Герасимов доложи на Путин, че изпитанията са били на 21 октомври. По неговите думи ракетата е преодоляла 14 000 км и се е намирала във въздуха около 15 часа. Путин добави, че "Буревестник" е "уникално изделие, с което не разполага никой друг в света".

"Изпитанията на "Буревестник" не трябва да напрягат отношенията между Русия и САЩ, още повече, че тези отношения се намират на минимално ниво", коментира днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Осигуряването на нашата сигурност е жизнено важен въпрос, особено на фона на милитаристкия настрой, който виждаме преди всичко у европейците", смята той.

 

"Буревестник" като котката на Шрьодингер

За първи път Путин разказа за разработката на "Буревестник" през 2018 г. в своето обръщение към Федералното събрание. През август 2019 г. на ракетния полигон в Ненокс, Архангелска област, стана взрив, при който загинаха седем сътрудника на "Росатом" и министерството на отбраната на Русия. Взривът бе съпроводен с повишаване на радиационния фон. Разследване на Радио "Свобода" тогава показа, че аварията е станала при опит да се извади от морето паднала по време на изпитания ракета "Буревестник".

Преди това изпитанията на ракетата бяха на полигона на Нова Земя. Аналитичният център Nuclear Threat Initiative съобщи, като се позова на източници в американското разузнаване, че от 2017 до 2019 г. е имало поне 13 изпитания на "Буревестник" като само две от тях са били "частично успешни".

През 2023 и 2025 г. имаше опити на Нова Земя, като през октомври 2023 г. Путин заяви за "последното успешно изпитание" на новата ракета. Независимо потвърждение, че "Буревестник" е минал поне едно успешно изпитание, няма.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владимир Путин, Доналд Тръмп, руска ядрена ракета

Още новини по темата

Тръмп не иска да си губи времето с Путин
26 Окт. 2025

САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик
25 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Путин омаловажи санкциите на САЩ
23 Окт. 2025

Тръмп наложи санкции на Русия
23 Окт. 2025

Тръмп: Не искам безсмислена среща с Путин
22 Окт. 2025

България е готова да даде въздушен коридор на Путин
20 Окт. 2025

Зеленски е готов за мирни преговори в "спешен порядък"
19 Окт. 2025

Демократи пак протестираха срещу "крал Тръмп"
19 Окт. 2025

Кремъл: Още е рано за контакт с България за полета на Путин
18 Окт. 2025

Зеленски предложи на Тръмп сделка: Дронове срещу “Томахоук”
17 Окт. 2025

Тръмп и Путин ще се срещнат скоро в Будапеща
16 Окт. 2025

Тръмп пусна видео от американски ракетен удар срещу кораб край Венецуела
15 Окт. 2025

Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък в САЩ
14 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте