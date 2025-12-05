Медия без
Тръмп настоява Европа да остане европейска

Европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 години, пише в Стратегията за националната сигурност на САЩ

Днес, 17:10
EPA/BGNES

Вашингтон изразява желанието „Европа да остане европейска, да преоткрие доверието в себе си в цивилизационен план да изостави неплодотворната си обсесия към регулаторното задушаване“ - това се посочва в „Стратегия за националната сигурност“ на Доналд Тръмп, която бе публикувана от Белия дом. 

Президентът на САЩ критикува в документа европейските решения, които „подкопават политическата свобода и суверенитета, миграционните политики, които трансформират континента и създават напрежения, цензурата на свободата на словото и репресията на политическата опозиция, спада в раждаемостта, както и загубата на национална идентичност“, отбелязва Франс прес.

Стратегията е от 33 страници и в нея се говори за сигурността в глобален мащаб, отбелязва агенцията.

"Ако настоящите тенденции продължат, европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 или дори след по-малко от 20 години“, се казва в документа, като това твърдение е отправено в момент, в който отношенията между САЩ и ЕС са обтегнати на фона на преговорите за прекратяване на войната в Украйна без активното участие в тях на Стария континент.

Новият текст описва и големите промени в НАТО и прогнозира, че е "повече от вероятно отсега до няколко десетилетия най-късно  членовете на НАТО да станат в голяма степен неевропейци“. "Легитимно е да се зададе въпросът дали те ще възприемат тяхното място в света, или техния съюз със САЩ по същия начин като онези, които са подписали устава на организацията“, се казва в документа

В документа се подчертават усилията за увеличаване на американските енергийни доставки. В текста се говори и за „намаляване на историческата причина Америка да се концентрира върху Близкия изток“.

В текста се отправя призив „да се възстанови американското превъзходство в Латинска Америка“ и се обявява „прекалибриране на американското военно присъствие в света, за да се отговори на спешните заплахи срещу американския континент. 

Що се касае до Китай, стратегията повтаря призивите в подкрепа на един отворен и свободен Азиатско-тихоокеански регион и поставя по-голям акцент върху икономическата конкуренция.

 

