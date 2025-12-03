Бившият собственик на Pornhub може да купи "Лукойл"

Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайер, бивш мажоритарен собственик на група за развлечения за възрастни, включваща уебсайта Pornhub, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с предложение за закупуване на международни активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл" (LKOH.MM), съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника.

САЩ наложиха санкции на "Лукойл", най-големия частен производител на петрол в Русия, като част от усилията да се окаже натиск върху Москва за прекратяването на войната в Украйна.

Санкциите принудиха "Лукойл" да обяви продажбата на чуждестранни активи, като множество купувачи се обърнаха към американските власти за разрешение да преговарят с "Лукойл", включително петролните гиганти Ексон Мобил и Шеврон.

Чрез адвокат Бергмайер е отказал на Ройтерс да посочи от кои активи се интересува, дали вече е установил контакт с "Лукойл" или дали е част от инвестиционен консорциум.

„Очевидно Lukoil International GmbH би била чудесна инвестиция и всеки би бил щастлив да има привилегията да притежава тези активи“, заяви той пред Ройтерс. „По принцип не коментирам потенциални инвестиции.“

Интересът към чуждестранните активи на "Лукойл" нарасна, след като миналия месец Министерството на финансите на САЩ даде разрешение на компаниите да започнат преговори с "Лукойл". Министерството на финансите е разрешило преговори до 13 декември и ще трябва да одобри всички сделки.

Lukoil International GmbH, със седалище във Виена, притежава рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по целия свят. Активите се оценяват на 22 милиарда долара, според данни от 2024 г.

Бергмайер, който е работил за Goldman Sachs в Ню Йорк като инвестиционен банкер през 90-те години, преди да се насочи към частни инвестиции, е бил мажоритарен собственик на MindGeek – компания със седалище в Люксембург, която притежава уебсайтове като Pornhub, RedTube и YouPorn – до продажбата ѝ през 2023 г. за неупомената сума на канадска компания за частен капитал. През 2021 г. британската класация на най-богатите хора в The Sunday Times Rich List оцени богатството му на най-малко 1,2 милиарда лири.