"ЛУКойл" разпусна целия си Надзорен съвет

"ЛУКойл" е разпуснала Надзорния съвет на своето международно подразделение - холдинговата компания Lukoil International GmbH вчера, деня, в който влязоха в сила американските санкции, съобщи "Блумбърг".

Решението всъщност е взето на 28 октомври, а е публикувано на 21 ноември в австрийския търговски регистър, тъй като компанията е регистрирана във Виена. В Надзорния съвет бяха главният изп. директор Сергей Кочкуров и висшите мениджъри Евгений Хавкин и Генадий Федотов. Тримата са оттеглени, а контролът на структурите ще бъде поет от управляващия директор Александър Матицин.

САЩ въведоха санкции срещу руските петролни компании "ЛУКойл" и "Роснефт" месец по-рано - на 22 октомври. Затова американски компании и финансови институции нямат право да извършват сделки с тези фирми и има заплаха от вторични санкции срещу чуждестранни компании, които сътрудничат с тях.

На 14 ноември "ЛУКойл" обяви, че преговаря за продажба на международните си активи с няколко потенциални купувачи, като стана ясно, че заинтересованите са петролните гиганти Exxon Mobil, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Chevron и американският инвестиционен фонд Carlyle. Вчера към тях се присъедини и конгломератът IHC от Абу Даби.

"Лукойл" има отстрочка от Вашингтон да продаде международните си активи до 13 декември, като наскоро обяви, че иска да продаде всичките си активи накуп, а не поотделно на различни фирми.