Борисов "гарантира", че България ще получи отсрочка от САЩ

Управляващите отхвърлиха ветото на президента и отвориха пътя за особен управител в "Лукойл"

13 Ноем. 2025Обновена
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново коментира казуса с "Лукойл", като този път заяви, че "гарантира" получаването на дерогация от САЩ. "Обещанието" е във връзка с искането на петролния гигант Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за прекратяване на дейността му след налагането на американски санкции.

Междувременно  "Лукойл България" разпространи писмо до медиите, в което заявява категорично, че дружеството няма да спре дейността си в страната. 

Герберският лидер неясно обясни, че заради "писмо от чичо" България ще се възползва от "изключение" от санкциите на САЩ към "Лукойл" и "Роснефт".  На журналистически въпрос от кого е писмото Борисов отговори "от чичо ми". 

Борисов разкритикува президента Румен Радев, който вчера наложи вето върху закона, с който в "Лукойл Нефтохим Бургас" се вкарва особен управител. Според Борисов държавният глава е забавил българската реакция на американските санкции със седмица. "И дори със забавянето заради президентското вето, другия понеделник - вторник вече властта ще има решение, за да се успокоят хората в България", каза Борисов по повод избора на особен управител на рафинерията.

От "Демократична България" повториха, че особеният управител трябва да отговаря на високи критерии и посъветваха управляващите да се обърнат за съдействие към Европейската комисия, щом не могат да се ориентират кого да изберат. "Не може хора, свързани с Пеевски, да управляват рафинерията", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. На въпрос кого биха предложили Божанов отговори, че ПП-ДБ са опозиция, а не управляващи, и не могат да се ангажират с име.

От ДБ обясниха, че не са гласували "за" или "против" ветото на Радев на вчерашната извънредна енергийна комисия, защото имали забележки към юридическия начин на решаване на въпроса с "Лукойл", како и че мнозинството няма подготвен национален план за действие.

Бърза писта

За по-малко от денонощие парламентът разгледа и отхвърли ветото на президента върху законовите промени на управляващите, с които те разшириха правомощията на особения търговски управител, когото смятат да назначат да управлява активите на руската петролна компания "Лукойл" в България.

С дадената му власт управителят ще получи пълен контрол върху акциите и имуществото на компанията, включително и възможността да ги продава, без да подлежи на съдебен контрол.

Според държавния глава с тези поправки се създава възможност за "непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица". А това, смята Радев, "отваря широко вратата за произвол и злоупотреби".

В подкрепа на повторното приемане на законопроекта гласуваха 128 депутати - от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", ИТН и четирима независими. Против бяха 59 депутати - от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ. Групата на "Величие" не участва в гласуването.

Това е второто поредно президентско вето във връзка със законопроекти, засягащи "Лукойл". Само преди седмица управляващите повторно одобриха свой законопроект, върнат от Радев, с който направиха ДАНС ключов фактор в предстоящата продажба на активите на компанията.

Указът с новото вето е внесен в парламента в 15.52 часа вчера, както се вижда от входящия номер към придружителното писмо на президентството. Председателят на Народното събрание Рая Назарян, депутат от ГЕРБ-СДС, е разпоредила на парламентарната комисия по енергетика да докладва по указа на президента. Още в 16.30 часа е свикано извънредно заседание на същата комисия, на което е обсъдено ветото – не за половин минута, както стана, когато комисията одобри тези законови промени, а за около час и двадесет минути. Така стана, тъй като този път опозицията присъства на заседанието, докато на предното управляващите се бяха погрижили да я няма.

Тази сутрин разглеждането на ветото беше вкарано от мнозинството като първа точка в дневния ред на пленарната зала. Дебатите преминаха за по-малко от 2 часа, като почти през цялото време говориха депутати от опозицията. Те повториха аргументите си досега - че законопроектът нарушава вътрешното право на страната и международни договорености, застрашава частната собственост у нас и ще подплаши чуждестранните инвеститори. А оценките им за бъдещето на компанията варираха от "грабеж" и "пиратство" до мрачни предсказания за огромни съдебни искове срещу българската държава от страна на сегашните собственици.

Сега президентът трябва да обнародва законовите поправки. Тогава те ще влязат в действие и управляващите трябва да разкрият кого са избрали за особен управител.

