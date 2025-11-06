НС по спешност натика ДАНС в сделките на "Лукойл"

С изключителна бързина Народното събрание отхвърли наложеното едва вчера вето от президента Румен Радев върху законовите промени, с които управляващите поставиха бъдещата продажба на активи на руската компания "Лукойл" у нас в ръцете на ДАНС.

Според поправките, направени от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-ОЛ и ИТН в закона за насърчаване на инвестициите, подобна сделка може да се случи само след положително становище от агенцията и последващо решение на правителството. Вчера държавният глава върна промените за ново обсъждане в парламента. В мотивите си Радев изтъкна, че не може Министерският съвет да се поставя в зависимост от ДАНС, тъй като това противоречи на Конституцията.

Днес управляващите събраха парламентарната енергийна комисия на извънредно заседание от 11 часа, която разгледа и одобри повторно върнатия от президента законопроект. По-малко от 2 часа по-късно законопроектът влезе в пленарната зала с готов доклад на комисията. В него нямаше нищо друго, освен преписаните мотиви на ветото и резултатът от гласуването на депутатите в комисията – ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП-ОЛ и ИТН подкрепиха наново законопроекта, против бяха ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ, а въздържали се нямаше.

Дебатът в залата продължи десетина минути. Искра Михайлова от "Възраждане" подкрепи мотивите на президента и допълни, че никъде в законопроекта дори не се посочва по какви критерии ДАНС ще дава очакваното от агенцията становище. "Този законопроект обслужва нечий личен интерес. Ние от "Възраждане" подозираме, че това е личният интерес на Делян Пеевски", каза Михайлова.

Васил Стефанов от ПП прогнозира, че законопроектът ще бъде оспорен в Конституционния съд. Той напомни, че с промените се забраняват разпоредителни сделки с активи на "Лукойл" с юридически лица, регистрирани в трета държава. В момента регистрираната в Кипър швейцарска компания Gunvor преговаря за придобиване на "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH), контролираща чуждестранните активи на руската компания, включително и регистрираната в Швейцария "Литаско", която пък е собственик на "Лукойл Нефтохим" - Бургас. Ако преговорите межсу "Лукойл" и "Гунвор" приключат със сделка, одобрена от САЩ, нашата ДАНС няма да има думата. Депутатът от ПП обясни, че единственото, което ще се случи у нас, е в Търговския регистър да бъде отразена промяната на действителните, крайните собственици за фирмите в България, които в момента са с краен собственик руската "Лукойл",

От лагера на управляващите се включи единствено Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" - за да обясни, че искали да предпазят българската държава от онова, което бил направил Иван Костов едно време: "Подари "Лукойл" на държава, която ни е обявила за неприятелска. Искаме механизъм, че рафинерията няма да попадне във фирма, която менажира личните активи на Путин", заяви Анастасов. Всъщост по онова време Русия не бе враждебна и президентът Елцин дори говореше за членство на Руската федерация в ЕС.

При гласуването законопроектът беше подкрепен отново от 125 депутати – от четирите управляващи формации, един от АПС и трима независими, което беше достатъчно, за да бъде предоляно ветото. Сега президентът няма друг избор освен да обнародва промените.