ФИЧ опроверга управляващите за идещ "хаос"

Fitch Ratings - една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света, без да иска, направи за смях управляващите в България.

"Не очакваме последната политическа криза в България да окаже влияние върху приемането на еврото, което по наши очаквания ще се осъществи по план. Европейската комисия заяви, че независимо от политическата ситуация „необходимите решения са взети и остават в сила. Няма пречки страната да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.", се казва в новия макроикономически анализ на Fitch за България.

Тази външна безпристрастна оценка рязко контрастира с паникьорските изказвания на наши политици. В последните дни водещи представители на управляващото мнозинство начело с Бойко Борисов плашат, че след оставката на кабинета идат хаос и проблеми с въвеждането на еврото и вината за това ще е на опозицията.

Задаващи се драми с еврото и хаос има само в главите на управляващите. Експертите на Fitch наистина виждат проблеми - но не в протестите и в падането на кабинета, а в досегашните сбъркани бюджетни политики и популистки решения. "Фискалната позиция на България се е влошила през последните години заради увеличени социални разходи, значителни повишения на заплатите в публичния сектор и забавяния в прилагането на реформи", отбелязва агенцията. Посочва се също, че честите смени на правителства са проблем - доколкото пречат на следването на ясен курс на бюджетна дисциплина и ефективни разходи.

Прогнозата на Fitch е за нарастване на бюджетния дефицит - до 3.2% догодина и до 4.3% през 2027 г. (включен е и ангажиментът на България за по-високи разходи за отбрана).

"В по-широк план институционалните ограничения и политическата нестабилност са забавили напредъка в структурните реформи спрямо сходни държави, въпреки успешното приключване на процеса по присъединяване към еврозоната. България изостава в усвояването на средства от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), както и по редовните кохезионни фондове. Закъсненията може да създадат предизвикателства пред плащанията - тъй като срокът за изпълнение е краят на август 2026 г.", предупреждава анализът.