Софиянци ще плащат парно за ноември по сметките от миналата година

Министерството на енергетиката така и не представи нова формула за изчисляване на сградната инсталация

Днес, 05:51
Столичани ще бъдат изненадани с по-високи сметки за парно въпреки топлия ноември.
Илияна Кирилова
Времето за първите сметки за потребеното парно през новия отоплителен сезон дойде, но Министерството на енергетиката така и не е представило още нова формула за определяне на дела на сградната инсталация в общата цена.

Тази формула бе отменена от Върховния административен съд (ВАС) през септември, а месец по-късно и от Съда на ЕС в Люксембург с мотивите, че е непрозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление на всяко едно домакинство.

Най-голямата топлофикация в страната - тази в София, започва от 15 декември да разпраща сметките за парно за ноември. И тъй като няма как да направи изчисленията с отменена от съда формула, "Топлофикация София" е решила за този ноември да начисли същите суми, които са били определени през ноември миналата година.  

Това вероятно ще се повтори и за подадената топлинна енергия през декември, защото няма никакъв знак до момента енергийното министерство да е подготвило някакъв вариант на отменената формула за сградна инсталация. 

"До момента, в който Министерството на енергетиката представи решение или бъде приета нова нормативна уредба, месечните фактури за топлинна енергия се изготвят в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката, т.е. – на база прогнозен дял, който се изравнява след края на отоплителния сезон. Сметките за месец ноември се изчисляват на база реалното потребление на топлинна енергия от предходния период", отговориха от "Топлофикация София" на запитване на "Сега".

Заради липсата на формула, прогнозни сметки ще плащат и хилядите абонати на "Топлофикация София" с монтирани топломери, разпределители и водомери с дистанционно отчитане и които до момента плащаха според реалното си потребление. От общо 460 хиляди абонати, 100 хиляди са с реално отчитане, а останалите на прогнозен отчет, казаха от столичната топлофикация.

И тъй като тазгодишният ноември беше осезателно по-топъл от миналогодишния, абонатите ще бъдат неприятно изненадани от по-високи сметки. Същото се очертава да се случи и за декември, който също се оказва по-топъл от миналогодишния.

От "Топлофикация София" припомнят, че с изравнителните сметки след края на отоплителния сезон 2025-2026 г. надвзетите суми ще бъдат възстановени.

От Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство обявиха наскоро, че проблемът с липсата на формула за сградната инсталация засягал само сгради с вертикална инсталация, при които върху радиаторите се монтират топлинни разпредели. В сградите с хоризонтална инсталация, при които се използват индивидуални топломери, промени няма да има.

Странно е, че при толкова много неизвестни Министерството на енергетиката запазва мълчание. Единственото половинчато обяснение дойде наскоро от Иван Маринов, шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в министерството, който на енергиен форум обяви, че всъщност ВАС е отменил формулата заради допуснати процесуални нарушения, а не защото била с грешни параметри. "Сградната инсталация е дължима и трябва да се разпредели", настоя Маринов, като каза, че в Наредбата за топлоснабдяването има правила за определяне на размера на месечните сметки за парно и едната възможност е начисляването на прогнозни сметки, които после да бъдат коригирани с изравнителни. Другата възможност е всяка етажна собственост да определи какъв да бъде делът на сградната инсталация в общото потребление – между 20 и 40 процента. 

Той обаче пропусна да коментира решението на Съда на ЕС, според което формулата трябва да отпадне, защото не е прозрачна и не дава възможност да се определи индивидуалното потребление на абонатите. На базата на това решение всеки български съд може да оспори всяка жалба срещу определените сметки за парно. Движението на Мая Манолова "Изправи се БГ" вече обяви, че ще заведе колективен иск, ако отменената формула за сградна инсталация бъде прилагана и ще търси обезщетение за вреди от името на потребителите.

