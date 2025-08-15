Медия без
Половината софиянци ще доплащат за парно

„Топлофикация София“ издаде общите фактури за изминалия отоплителен сезон

Днес, 10:05
Илияна Кирилова

Половината абонати на "Топлофикация София" ще доплащат за потребеното през зимата парно.

От дружеството обявиха, че изравнителните сметки са готови и за 52% от домакинствата се налага да доплащат. Миналата година делът им е бил по-голям - 62%.

За останалите 48%, които заплащат сметките си на база на прогнозно потребление, ще им бъдат възстановени суми от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци.

„Топлофикация София“ ЕАД издаде т.нар. Обща фактура за отоплителен сезон 2024/2025, която отразява разликата между реалния разход, отчетен от топлинните счетоводители, и извършените за периода плащания. Данните за Общата фактура идват от фирмите за дялово разпределение и изготвените от тях изравнителни сметки.

В същото време "Топлофикация София" е и топлинен счетоводител за част от домакинствата в София, които ползват парно. Приблизително 14% от клиентите, на които общинското дружество e топлинен счетоводител, нямат корекция или тя е в диапазона до ±10 лв.

Други 38% имат сума за доплащане и 48% имат сума за възстановяване. Анализът на изравнителните сметки за сезон 2024/2025 показва, че най-голям дял от 24% имат клиентите със суми за получаване от 10 лв. до 100 лв.

19% от потребителите имат да доплащат суми от 10 лв. до 100 лв. Третата най-голяма група клиенти от годишното изравнение, са 16%, които имат да получават суми от 101 лв. до 250 лв.

Клиентите, на които дружеството има да възстановява, трябва да са информирани, че ще получат конкретната сума от общата фактура обратно, само ако са си плащали всички сметки през годината и нямат текущи задължения. Ако имат такива, сумата ще бъде приспадната. Срокът за плащане на издадените от „Топлофикация София“ фактури е 45 календарни дни от датата на издаване на фактурата. След това се начислява лихва върху неплатената сума.

Срокът за възражения на годишните изравнителни сметки е 31 август 2025 г. Това е и датата, до която клиентите, които не са осигурили достъп до имота си, трябва да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят допълнителен отчет на уредите, с цел изготвяне на изравнителна сметка на база реалното потребление в имота. Съгласно нормативните разпоредби, на клиентите които не са осигурили достъп за годишен отчет на уредите за дялово разпределение (апартаментни топломери или топлинни разпределители, водомери за топла вода), се начислява енергия като отоплителни тела без уреди (максимален разход), а за топлата вода се начислява на база брой лица с разход от 140 л до 280 л на обитател за едно денонощие. 

Важно е и клиентите да проверят дали посочените в изравнителната сметка данни от уредите за дялово разпределение, отговарят на това, което действително е отчетено от топлинния счетоводител. Също така да съпоставят реалното си потребление с прогнозно начисленото.

 Анализите показват още, че отоплителен сезон 2024-2025 е бил по-дълъг с 35 дни спрямо предишния. Среднодневните температури за двата периода са с много близки стойности – 5.32 градуса за отминалия сезон, при 5.37 градуса през 2023/2024 г., а цената на топлинната енергия за този сезон е била по-ниска - 128.25 лв. без ДДС за МВтч при 137.93 лв. без ДДС за МВтч за 2023/2024 г.

