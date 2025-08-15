Половината софиянци ще доплащат за парно

Половината абонати на "Топлофикация София" ще доплащат за потребеното през зимата парно.

От дружеството обявиха, че изравнителните сметки са готови и за 52% от домакинствата се налага да доплащат. Миналата година делът им е бил по-голям - 62%.

За останалите 48%, които заплащат сметките си на база на прогнозно потребление, ще им бъдат възстановени суми от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци.

„Топлофикация София“ ЕАД издаде т.нар. Обща фактура за отоплителен сезон 2024/2025, която отразява разликата между реалния разход, отчетен от топлинните счетоводители, и извършените за периода плащания. Данните за Общата фактура идват от фирмите за дялово разпределение и изготвените от тях изравнителни сметки.