Задава се хаос със сметките за парно

Илияна Кирилова Министерството на енергетиката трябва бързо да предложи нова формула, защото в противен случай сметките за парно ще бъдат оборени в съда.

Дни преди началото на отоплителния сезон няма никаква яснота какви сметки за парно ще плащат тази зима абонатите.

От Асоциацията на топлофикационните дружества обявиха, че също нямат представа как ще реагира държавата на решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври, който отмени формулата за изчисление на дялово разпределение. Мотивите на съда бяха, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

Съдът на ЕС отмени формулата за сметките за парно Формулата, по която се изчислява дялово разпределение в сметките за парно, не е прозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България, съобщи lex. bg.

Министерството на енергетиката трябва бързо да предложи нова формула, защото в противен случай сметките за парно ще бъдат оборени в съда, коментира пред БНР председателят на асоциацията Кремен Георгиев.

От МЕ все още не са отговорили имат ли готов вариант.

Съдебната сага около легитимността на формулата за дялово разпределение продължава от години. Върховният административен съд я е отменял няколко пъти, но след това отново е приемана същата формула. При последната „промяна“ през май, ВАС спря действието ѝ, докато не се произнесе по законността ѝ, за да защити обществения интерес.

След решението на ВАС енергийното министерство подготви промени в наредбата за топлоснабдяване, но сега с намесата и на Съда на ЕС процедурата за общественото й обсъждане спира и това още повече усложнява ситуацията, коментира Георгиев.

По думите му Министерството на енергетиката има няколко дни (до пускането на централното отопление) да представи нова формула за сградна инсталация, но след това трябва да я предложи за обществено обсъждане в рамките на месец. През това време първите сметки за парно вече ще са излезли.

Топлофикациите са недоволни, че всеки атакува формулата за сметките за парно, но не дава предложение как да се коригират.

"В решението на СЕС се казва, че формулата е непрозрачна и неточна. Тя че е непрозрачна - мисля, че на всички е известно, тъй като тя има понятия, които хора, които са далеч от енергетиката, не са и чували. Но така или иначе няма как абсолютно всеки абонат на топлофикация да разбере тази формула. Неточна - че липсват коефициенти за типа на сградата, дебелина на изолацията и т.н., които ако съществуваха, тя щеше да стане още по-непрозрачна. След като съдът може да реши, че някоя формула не е правилна, би трябвало да може да направи вярна такава", обясни Кремен Георгиев.

Повечето топлофикации в страната обявиха, че тази седмица пускат парното. Столичната "Топлофикация София" все още не е уведомила за предстоящо пускане на топлоподаването.