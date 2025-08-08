Медия без
41% от клиентите на "Техем" в София ще доплащат за парно

Клиентите с месечен дистанционен отчет плащат с 15% по-малко енергия от тези с годишно изравняване

Днес, 13:40
Илияна Кирилова

41% от абонатите на "Топлофикация София", които са избрали за топлинен счетоводител "Техем", ще трябва да доплащат за потребеното през изминалата зима парно. Средната сума за доплащане е 190 лв. без ДДС.

Това съобщиха от "Техем" по повод приключилото изравняване на сметките на нейните клиенти. Изравнителните фактури вече са достъпни на в клиентския портал на Техем. Срокът за подаване на рекламации или допълнителен отчет е 31 август 2025 г.

От компанията посочват, че над 59% от клиентите им приключват отоплителен сезон 2024/2025 или с равни сметки, или със сума за получаване. Средната сума за получаване е 157 лв. без ДДС.

Отоплителният сезон 2024-2025 е бил с продължителност от 184 дни, което е с 35 дни повече от предходния. Средният годишен разход на парно и топла вода (12 месеца) обаче е само с 5% повече, като достига 782,15 лв. без ДДС (за имот до 70 кв.м). Причината за по-слабия от очакваното ръст на средния разход е по-ниската цена на топлинната енергия (128,25 лв./МВтч без ДДС спрямо 137,93 лв. миналата година) и намаленото потребление на топла вода (–8%), обясняват от "Техем".

 

Месечният дистанционен отчет: по-малко разходи, повече контрол

Клиентите с месечен дистанционен отчет са изразходвали средно 15% по-малко енергия от тези с годишно изравняване, посочват от "Техем". Основен фактор за това е, че получават сметка за реално потребление всеки месец и могат да реагират навреме, като ограничат разхода.

Дистанционните разпределители, топломери и водомери, които клиентите монтират в домовете си, освен това премахват нуждата от осигуряване на достъп за отчитане на уредите след приключване на отоплителния сезон.

От "Техем" припомнят, че до 31 декември 2026 г. всички уреди за дялово разпределение, включително водомери за топла вода в топлоснабдени сгради трябва да бъдат подменени с дистанционни.

 

 

 

