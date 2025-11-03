Медия без
От вторник пускат парното в София без яснота за сметките

Министерството на енергетиката все още не е предложило нова формула за сградната инсталация след отмяната от съда

Днес, 12:28
Илияна Кирилова
"Топлофикация София" обяви, че започва поетапното пускане на отоплението в столицата от вторник, 4 ноември. Според метеорологичната прогноза за следващите 7 дни предстои захлаждане и понижение на максималните температури.

От столичното общинско дружество обаче нямат никаква яснота как ще формират сметките за парно тази зима. Това важи и за всички останали топлофикационни дружества в страната, които в много градове вече пуснаха отоплението.

Причината е, че  Върховният административен съд, а по-късно и Съдът на Европейския съюз, отмениха формулата за пресмятането на сградна инсталация. Мотивите на съда бяха, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

Министерството на енергетиката все още не е обявило каква корекция ще направи във формулата. От лаконично съобщение предната седмица става ясно, че се обмислят няколко варианта за "изход от ситуацията". "Ще предложим балансирано решение, от което да не бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия", посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов. Едно от предложенията е изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата като по-ясен и разбираем механизъм.

"В Министерството на енергетиката са сформирали работна група, която трябва да създаде нов метод за изчисление на сградна инсталация, но тази група се състои само от представители на топлофикационните дружества, фирмите за дялово разпределение и министерството. Не са включени организации за защита на потребителите, нито Комисията за защита на потребителите, нито пък омбудсманът", алармира Андреан Славчев, адвокат по делото в Съда на ЕС.

Според него отново държавата в доста свит кръг решава този въпрос. Предложената нова методика трябва да бъде поставена на обществено обсъждане, което означава, че поне още месец тя няма да бъде приета.

