Дела заради надути сметки за парно заливат столичния съд

Сметките за парно са неразбираеми за абонатите, признават от Асоциацията на топлофикационните дружества, но това не значело, че не са верни...

35-40 процента от всички граждански дела в столичния районен съд са срещу "Топлофикация София". Това съобщи пред бТВ съдия Андрей Георгиев. Огромното недоволство от сметките за парно и топла вода сега получава нов импулс, след като формулата, по която се съставят фактурите, бе обявена за некоректна от Съда на ЕС (проблемът е най-вече в отчитането на дела на всеки абонат в общите части на входа/сградата и изчисляването на т.нар. такса "сградна инсталация").

"Потребителите имат възможност да съдят дружеството и да си върнат частично платените суми заради отпадането на формулата", каза магистратът. Същото заяви по-рано и националният омбудсман Велислава Делчева - абонатите имат право да оспорват начислените им суми. Тя твърди, че заради отпадането на формулата, докато няма нова, сметките би трябвало да са с около 20% по-ниски.

Съдия Георгиев подчерта, че този тип дела са сложни и скъпи: "Всеки казус е индивидуален. Може да претендирате за връщане на пари, ако може да изчислите с точно колко сте ощетени. За целта трябва да се обърнете към инженер-топлотехник, който да замери във вашата сграда къде колко топлоенергия се ползва. Това се прави за цял отоплителен сезон. За експертизата трябва да платите вие, а тя е скъпа".

Магистратътът обясни, че в практиката си се е натъквал на случаи, когато за един апартамент при различните методи за пресмятане се получават разминавания от 20-30 лв.

Още през 2020 г. Върховният административен съд се произнесе, че начинът, по който се изчислява т.нар такса "сградна инсталация, не е добър. "Оспорването на сметките обаче не означава, че те не трябва да се плащат, подчерта съдията.

"Топлофикация София" е в тежко финансово положение с над 1 млрд. лева дългове към "Булгаргаз", съобщи наскоро шефът на Асоциацията на топлоснабдителните предприятия Кремен Георгиев.

"Топлофикация София" е на загуба от 673 млн. лв. за последните пет години, а същевременно дружеството предвижда служебно увеличение с 10% на заплатите на над 2000 служители, алармира пък Симеон Ставрев, общински съветник от групата на ПП-ДБ.