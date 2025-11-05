Медия без
Дела заради надути сметки за парно заливат столичния съд

"Топлофикация София" трупа дългове и загуби, но се кани да вдигне с 10% заплатите

Днес, 13:15
Сметките за парно са неразбираеми за абонатите, признават от Асоциацията на топлофикационните дружества, но това не значело, че не са верни...
Илияна Кирилова
35-40 процента от всички граждански дела в столичния районен съд са срещу "Топлофикация София". Това съобщи пред бТВ съдия Андрей Георгиев. Огромното недоволство от сметките за парно и топла вода сега получава нов импулс, след като формулата, по която се съставят фактурите, бе обявена за некоректна от Съда на ЕС (проблемът е най-вече в отчитането на дела на всеки абонат в общите части на входа/сградата и изчисляването на т.нар. такса "сградна инсталация"). 

"Потребителите имат възможност да съдят дружеството и да си върнат частично платените суми заради отпадането на формулата",  каза магистратът. Същото заяви по-рано и националният омбудсман Велислава Делчева - абонатите имат право да оспорват начислените им суми. Тя твърди, че заради отпадането на формулата, докато няма нова, сметките би трябвало да са с около 20% по-ниски. 

Съдия Георгиев подчерта, че този тип дела са сложни и скъпи:  "Всеки казус е индивидуален. Може да претендирате за връщане на пари, ако може да изчислите с точно колко сте ощетени. За целта трябва да се обърнете към инженер-топлотехник, който да замери във вашата сграда къде колко топлоенергия се ползва. Това се прави за цял отоплителен сезон. За експертизата трябва да платите вие, а тя е скъпа".  

Магистратътът обясни, че в практиката си се е натъквал на случаи, когато за един апартамент при различните методи за пресмятане се получават разминавания от 20-30 лв.

Още през 2020 г. Върховният административен съд се произнесе, че начинът, по който се изчислява т.нар такса "сградна инсталация, не е добър.  "Оспорването на  сметките обаче не означава, че те не трябва да се плащат, подчерта съдията.

 

"Топлофикация София" е в тежко финансово положение с над 1 млрд. лева дългове към "Булгаргаз", съобщи наскоро шефът на Асоциацията на топлоснабдителните предприятия Кремен Георгиев.

"Топлофикация София" е на загуба от 673 млн. лв. за последните пет години, а същевременно дружеството предвижда служебно увеличение с 10% на заплатите на над 2000 служители, алармира пък Симеон Ставрев, общински съветник от групата на ПП-ДБ.  

