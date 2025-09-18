Жителите на софийския квартал "Дружба" 2 се оказаха заложници за 47 млн. лв.

Топлоподаването в столичния кв. "Дружба"-2 се оказа заложено в крупна обществена поръчка с прогнозна стойност над 47 млн. лв. Стотици жители на квартала ще бъдат със спряно топлоподаване на прага на зимния сезон за неизвестен период от време, който обаче може да е максимум 90 дни. От "Топлофикация"-София твърдят, че топлоподаването ще се спира поетапно и за по-кратък период, но няма никаква яснота кога ще се случи реално това и ще свършат ли текущите ремонти до Нова година, както бе съобщено.

Това показа проверка на "Сега" по повод скандалното обявление от дружеството, направено вчера, че текущите ремонти ще засегнат 120 жилищни сгради и ще продължат до края на годината. Безпрецедентният срок за спиране на топлоподаването пред прага на зимата породи и остри политически коментари от страна на партиите в Столичния общински съвет.

Вчера "Топлофикация"-София съобщи, че ремонтът започва на 2 октомври и ще продължи до 30 декември. Той ще обхване над 10 км. топлопроводи. Днес във втора позиция от дружеството уточниха, че абонатите няма да останат без топлоподаване през целия период, защото ремонтните дейности ще се извършват поетапно. От фирмата не са счели за нужно да навлязат в повече детайли за етапите и как те ще засегнат различните райони на ремонта.

"Етапната работа ще позволи пускането на отоплението в някои от сградите още в началото на сезона. В отделните участъци ще бъдат монтирани спирателни арматури, които ще осигурят възможност за предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета", уверяват от фирмата. В съобщението се уточнява, че детските градини и училищата в обхвата на ремонта са приоритетни, като при тях спирането ще бъде сведено до минимум.

"Даваме си ясна сметка, че стартирането на ремонт през м. октомври, толкова близо до началото на отоплителния сезон, би могло да създаде сериозни неудобства на нашите абонати, но бихме искали да уверим жителите на "Дружба – 2", че дружеството ще мобилизира всички ресурси и ще направи всичко възможно работата да приключи в максимално кратки срокове", заявяват от "Топлофикация София". От фирмата изтъкват, че ремонтът е голям и не може да се реализира без одобрена бизнес програма от СОС, което се случило през юли месец. От тези аргументи косвено излиза, че ремонтът почва късно по вина на СОС.

Проверка на "Сега" показа, че обществената поръчка за текущия ремонт е обявена на 4 август, а прогнозната стойност е 47 137 337 лв. Поръчката е разделена на общо 5 обособени позиции. Уточнено е, че ремонтът ще тече в 1. Дружба-2, втора част, карето между бл. 217 и 272; каре между блокове № 205 и № 225; Дружба - 2 - трета част, с посочени 8 подобекта, четвърта част - със 7 подобекта и петта част - с 8 подобекта. От описанията става ясно, че в каретата попадат редица образователни институции - 68 СУ, 144 ДГ, 185 ДГ "Звездичка", 163-о ОУ, 150 ОУ, др. Стойността за изпълнение на дейностите варира от около 8 млн. лв. на обособена позиция до близо 11 млн. лв. Срокът за подаване на оферти е бил 11 септември, като още няма информация за подписани договори. От публикувания проект на договор става ясно, че тепърва могат да се очакват закъснения, особено при обжалвания. Срокът от проектодоговора за доставката на материалите и извършването на ремонтните дейности е до 90 дни от датата за даване на фронт за работа. Не е ясно какво ще се случи с тези срокове при евентуално обжалване на обособени позиции.

Общинските съветници от ПП-ДБ поискаха незабавно изслушване на дружеството в ресорната комисия в СОС и обявиха, че са научили от медиите за ремонта.

От ПП-ДБ настояват да получат от директорите на дружеството отговори защо този ремонт не е бил планиран и извършен през лятото, защо дружеството продължава да трупа огромни загуби, какви стъпки се предприемат за решаване на проблемите с дълга и плащанията към "Булгаргаз" (само лихвите, които се плащат всяка година са над 150 млн. лв.). Доколко ефективно се извършват разходите за закупуване на квоти за емисии и за извършваните ремонти, питат още от групата.