Жители на столичния "Дружба 2" блокираха "Цариградско шосе"

Жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестират срещу опасността да останат без парно и топла вода за три месеца. Те блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". В района има засилено полицейско присъствие, съобщи БТА.

Протестираме, защото от Столичната община се опитват да правят ремонти на прага на отоплителния сезон, каза Николай Георгиев от Обществения съвет на „Дружба 2“. „Настояваме да няма прекъсване от три месеца на парно и вода, аварийни ремонти да се извършват в рамките на няколко дни и да се знае къде, кога и за колко дни ще се спира топлата вода“, обясни той.

По думите му още миналата година се е видяло, че водоснабдяването в район “Искър” има голям проблем. Въпреки авариите през лятото не е предприето нищо, каза Георгиев.

„От „Топлофикация“ казаха, че в района има прекалено много аварии и е нужно да се направи този ремонт, като няма да бъде всичките 90 дни, а между 10 и 15 дни на каре“, обясни Петър Краев, кмет на столичния район "Искър".

Относно това дали от „Топлофикация“ ще компенсират гражданите, Краев посочи, че районната администрация е писала до принципала на „Топлофикация“, за да се даде отговор на тези въпроси. „Ангажирани са Столичната община, Столичният общински съвет и министърът на енергетиката. Надяваме се някой да отговори на въпросите“, каза още Краев. Районният кмет може да съблюдава за срока за изпълнение на ремонта, добави той.

"Топлофикация София" спира топлоподаването към ж.к. "Дружба 2" – втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа. Ремонтът се налага заради зачестилите аварии и влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа и ще обхване 120 жилищни сгради в района, обясниха от дружеството.

Спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в столичния квартал „Дружба-2“, ще е между седем и около 15 дни, заяви Петър Петров, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД пред БНТ тази сутрин. Той се оплака, че дружеството има 11 милиарда дългове и не може да си позволи да компенсира жителите на "Дружба 2" заради спирането на топлоподаването.