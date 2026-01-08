Големи райони в София останаха без парно заради аварии

Аварии оставиха без парно куп райони на София насред студа. Без топли радиотори са карета в няколко микрорайона на “Люлин”, в кварталите “Младост”, “Дианабад”, “Лоценез”, “Изток”. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено без големи закъснения, но все пак хората ще берат студ.

Най-голяма е засегната от аварии територия в квартал “Люлин”. Без парно са карета в “Люлин” 3, 5, 4, 6. Аварията е регистрирана на 6 януари, в 23:45, като топлоподаването се очаква да бъде възстановено днес през нощта в 23:45.

Авариите в “Лозенец” и “Младост” 1 са от 7 януари, парното ще бъде пуснато утре в 14 часа и 20 часа съответно. В “Дианабад”, където няма парно в отделен район от 10:50 на 7 януари, радиаторите ще започнат да работят на 10 януари от 20 часа. Пълна информация за авариите има на сайта на “Топлофикация София“.