Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

120 блока в "Дружба-2" в София остават без топла вода до Нова година

Услугата се спира за скандално дълъг период

Днес, 19:52
90 дни от кранчетата в "Дружба-2" ще тече студена вода.
90 дни от кранчетата в "Дружба-2" ще тече студена вода.

Столичният квартал "Дружба-2" ще остне рекордно време без топла вода при наближаваща зима. Тежък текущ ремонт ще остави абонатите на "Топлофикация"-София без топла вода в продължение на 90 дни. Това е безпрецедентно дълъг период за спиране на ключова услуга в тежък сесон, коментират столичани. 

Лошата новина за квартала бе обявена на сайта на дружеството. От фирмата, която е затънала в дългове, сочат като причина за ремонта зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години. През последният отоплителен сезон във фирмата са постъпили много сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен, изтъкват от фирмата. Не става ясно защо уж неотложните действия се приемат толкова късно при получени сигнали още миналия отоплителен сезон. 

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

Дружеството положи значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време, се казва още в публикацията. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Топлофикация София

Още новини по темата

"Топлофикация София" трупа още загуби и борчове

16 Септ. 2025

Половин София ще бъде без топла вода от 1 до 9 септември
19 Авг. 2025

Половината софиянци ще доплащат за парно
15 Авг. 2025

"Топлофикация София" пусна мобилно приложение за плащане на сметки
29 Апр. 2025

Заради липса на парно училища в София минават на онлайн обучение

13 Февр. 2025

Три столични квартала останаха без парно и топла вода
20 Дек. 2024

В 4 района на София осъмнаха без парно и топла вода
09 Дек. 2024

В три столични района няма парно и топла вода
06 Дек. 2024

Пускат парното в София от понеделник

20 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар