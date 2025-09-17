120 блока в "Дружба-2" в София остават без топла вода до Нова година

Столичният квартал "Дружба-2" ще остне рекордно време без топла вода при наближаваща зима. Тежък текущ ремонт ще остави абонатите на "Топлофикация"-София без топла вода в продължение на 90 дни. Това е безпрецедентно дълъг период за спиране на ключова услуга в тежък сесон, коментират столичани.

Лошата новина за квартала бе обявена на сайта на дружеството. От фирмата, която е затънала в дългове, сочат като причина за ремонта зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години. През последният отоплителен сезон във фирмата са постъпили много сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен, изтъкват от фирмата. Не става ясно защо уж неотложните действия се приемат толкова късно при получени сигнали още миналия отоплителен сезон.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

Дружеството положи значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време, се казва още в публикацията.