"Дружба 2" все пак ще е без топла вода, но по-малко от 3 месеца

Тримесечният срок, в който хиляди жители на столичния квартал "Дружба 2" щяха да останат без топла вода чак до Нова година, внезапно се скъси. Това се случи след силни брожения и заплахи за дела срещу дружеството. Изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров е провел разговор с министъра на енергетиката Жечо Станков, на който е представил подробности за предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството за Нова тв.

По думите на Петров ремонтът бил крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията. Дружеството е направило опити да се справи със собствени средства, но досега е успяло да подмени само малка част от нужните участъци. Не се цитира отговорът на министъра.

Според уточненията обаче спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни. В началото ще има прекъсване само за 2 – 3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно – първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета, твърдят от "Топлофикация". Не се споменава обаче какви ще бъдат конкретните срокове, в които жителите на района ще бъдат без вода. Преди 2 дни от дружеството съобщиха, че ще обявят графика на спирането на 29 септември.

Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта – значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като "Младост 4", "Малинова долина" и "Лозенец".

„С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред“, хвали се изпълнителният директор на "Топлофикация София".