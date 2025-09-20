Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Дружба 2" все пак ще е без топла вода, но по-малко от 3 месеца

Първоначално прекъсването ще е само за 2 – 3 дни, обещаха от "Топлофикация"

Днес, 18:16
Обитателите на квартал "Дружба" все пак ще останат без топла вода, но за по-кратък период.
Обитателите на квартал "Дружба" все пак ще останат без топла вода, но за по-кратък период.

Тримесечният срок, в който хиляди жители на столичния квартал "Дружба 2" щяха да останат без топла вода чак до Нова година, внезапно се скъси. Това се случи след силни брожения и заплахи за дела срещу дружеството. Изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров е провел разговор с министъра на енергетиката Жечо Станков, на който е представил подробности за предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството за Нова тв.

По думите на Петров ремонтът бил крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията. Дружеството е направило опити да се справи със собствени средства, но досега е успяло да подмени само малка част от нужните участъци. Не се цитира отговорът на министъра. 

Според уточненията обаче спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни. В началото ще има прекъсване само за 2 – 3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно – първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета, твърдят от "Топлофикация". Не се споменава обаче какви ще бъдат конкретните срокове, в които жителите на района ще бъдат без вода. Преди 2 дни от дружеството съобщиха, че ще обявят графика на спирането на 29 септември. 

Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта – значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като "Младост 4", "Малинова долина" и "Лозенец".

„С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред“, хвали се изпълнителният директор на "Топлофикация София".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дружба 2, Топлофикация София

Още новини по темата

Жители на "Дружба 2" ще съдят "Топлофикация София"
19 Септ. 2025

Жителите на софийския квартал "Дружба 2" се оказаха заложници за 47 млн. лв.

18 Септ. 2025

120 блока в "Дружба 2" в София остават без топла вода до Нова година

17 Септ. 2025

"Топлофикация София" трупа още загуби и борчове

16 Септ. 2025

Половин София ще бъде без топла вода от 1 до 9 септември
19 Авг. 2025

Половината софиянци ще доплащат за парно
15 Авг. 2025

"Топлофикация София" пусна мобилно приложение за плащане на сметки
29 Апр. 2025

Заради липса на парно училища в София минават на онлайн обучение

13 Февр. 2025

Три столични квартала останаха без парно и топла вода
20 Дек. 2024

В 4 района на София осъмнаха без парно и топла вода
09 Дек. 2024

В три столични района няма парно и топла вода
06 Дек. 2024

Пускат парното в София от понеделник

20 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар