"Топлофикация София" се изкара чиста като сълза за закъснелия ремонт в "Дружба 2"

Ръководството на "Топлофикация София" се изкара безгрешно за силно закъснелия ремонт в столичния квартал "Дружба 2", който ще остави без топла вода и парно насред зима стотици семейства. Дружеството не смята да спира с ремонта въпреки скандала и вероятността тепърва да има неприятни изненади, защото в противен случай има риск авариите да доведат до ниско качество на услугата за целия район на топлоподаване.

Това стана ясно на продължила повече от два часа инженерна комисия в СОС по проблема с обявената крупна обществена поръчка за ремонт на 10 км тръби в квартала. Както "Сега" писа, ремонтът засяга стотици сгради, както и обществени институции, като по документи може да се точи до 90 дни. От дружеството обещават средният срок за прекъсване на услугата да бъде от 7 до 15 дни.

Според "Топлофикация София" не е имало начин обществената поръчка да бъде обявена по-рано. "Авариите се обследват след края на отоплителния сезон - април месец. Ние сме направили такова проучване през май и установихме рязко повишаване на загубите на вода в тези карета". През юни сме информирали Столична община, през юли бе одобрен бизнес-планът на дружеството, а в началото на август е обявена и обществената поръчка", обясни пред общинските съветници директорът на фирмата Петър Петров. От дадените от него обяснения обаче стана ясно, че не се е действало със съзнанието за спешни работи. Дружеството няма нужда от категорично предварително осигуряване на финансирането, за да обяви попъчка, може да се възползва от съкратена процедура с аргумент аварийна ситуация и т.н. От "Топлофикация София" не дадоха убедителни обяснения защо всичко това не е свършено и поръчката е задействана едва в началото на август.

По нея още няма и договори, макар че повечето ценови оферти бяха отворени. При отворянето се оказа, че прогнозните цени за изпълнение на дейностите по отделни обособени позиции са надхвърлени. Общата стойност на над 47 млн. лв.

"Какви гаранции има, че като се слезе под земята и се види реалното положение, всичко това ще бъде спазено - и срокове, и прогнозни цени", коментира председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров. От "Спаси София" многократно попитаха защо поръчката не е обявена навреме, а от фирмата неизменно повтаряха кога и какво са направили. От обясненията стана ясно, че инфраструктурата е силно компрометирана и ако не бъде ремонтирана, десетки хиляди абонати от този район на топлоподаване ще имат проблеми с ниско качество. "Какви компенсации ще дадете на хората затова, че ще ги принудите да дадат огромни пари за бойлери и отоплителни уреди насред зимата, защото не може да осигурите услугата", попита Войслав Тодоров от "БСП за България". От дружеството потвърдиха, че няма как да дават компенсации извън предвидените в общите условия на хората.

По-рано през деня кметът на София Васил Терзиев излезе с остра позиция срещу лидера на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски по повод подадения от него сигнал до прокуратурата за действията на "Топлофикация София".

В своя сигнал Пеевски настоява да се разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета Терзиев да предложи услугата за концесиониране. В съобщение до медиите лидерът на ДПС-НН коментира, че кризата с парното в "Дружба 2" е "поредният провал на кмета, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София", които се опитват да легитимират поредния си грабеж".

Скоро след това в своя официален профил във "Фейсбук" столичният кмет написа гневено обръщение към Пеевски. То започва така:

"Интересно кога санкционираният за корупция по "Магнитски" г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София"? Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите - и в държавата, и в дружествата. Те винаги са "далеч от хората", но близо до ресурсите. "Топлофикация" беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН - не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от "Булгаргаз" са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия - за да не може повече фирмата да бъде доена от "обръчи от фирми" и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци."

След това Терзиев директно призовава Пеевски да не се меси в делата Столична община и конкретно на "Топлофикация София". И се обръща персонално към още един от народните представители на ДПС-НН.

"А що се отнася до "съветите" на г-н Пеевски - по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символът на разрухата "феноменът Пеевски". Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години - защото хората на София заслужават истината, а виновните - отговорност. А на г-н Хамид Хамид, който иска да "освобождава" София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите - и да си гледа "феодалните владения". Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга - не от нови схеми и празни приказки.". Пред журналисти кметът Терзиев очерта 5 варианта на действие, като според него концесионирането на дружеството е най-добрият вариант и концесията на водата в София е добър пример как една силно проблемна комунална услуга може да се осигурява добре. Терзиев определи като ключово и провеждането на прозрачни конкурси за постоянно ръководство на общинските дружества, а не на удобни хора, избирани натъмно.