Терзиев прие две оферти за боклука

Кметът Васил Терзиев даде заден по темата нецелесъобразно скъпи оферти в мегапоръчката за чистотата в столицата. Общината ще сключи договор за две от зоните на града при получени много по-скъпи оферти от прогнозите на общината. Терзиев твърди, че разликите не са толкова големи както в случая с прекратената поръчка за "Красно село" и "Люлин", но числата го опровергават. Според кмета с избрания за изпълнител ще се водят разговори за намаляване на цената, но това може юридически да бъде атакувано.

Терзиев обяви решението на комисията преди заседанието на Столичния общински съвет. "Имаме избран изпълнител за втора и пета зона, ще пристъпим към разговори за намаляване на цената", коментира Терзиев. Той уточни, че изпълнителят е "БКС-Чистота". Втора зона включва районите "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", а пета зона - "Банкя", "Връбница" и "Нови искър". Според кмета няма двоен аршин спрямо спряната заради високи цени поръчка за "Красно село" и "Люлин" с аргумента, че цените са много различни.

Справка в ценовите оферти показва, че това се разминава с фактите. Ценовата оферта на "БКС-Чистота" за пета зона за най-скъпата дейност - сметосъбиране и сметоизвозване, е 348 лв. на тон без ДДС при 166.67 лв. прогнозна цена на общината. Общата ценова оферта за зоната е 113 279 191 лв. при прогнозна стойност на общината 47 930 280 лв. За втора зона "БКС-Чистота" е дало оферта от 325 лв. без ДДС за основната дейност при 166.67 лв. на общината и крайна оферта от 71 806 040 лв. Тук прогнозната на общината е 75 849 885 лв., но както писаха и "Сега", и "Медиапул", при смятането на прогнозните стойности в поръчката има грешки. За "Красно село" и "Люлин", където единствената оферта е на фирма, свързвана с Христофор Аманатидис-Таки, цената за сметосъбиране и сметоизвозване на тон е 349 лв.

Договорите за първа и седма зона ще бъдат удължени, съобщи още кметът Терзиев. Получено е разрешение от Агенцията за обществените поръчки. Решенията за трета и четвърта зона се обжалват и се чака становище на КЗК. За четвърта зона бе избран изпълнител - турската компания "Норм", за трета - няма и ще се разчита на районните кметове и мобилизиране на ресурси при нужда, стана ясно от обяснението на Терзиев. Трета зона включва "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" и се чисти благодарение на мобилизация на самите райони. Не е ясно при сняг каква ще е картината. Четвърта зона временно ще се обслужва с техника на съседни райони. За шеста зона ще се подписва дългосрочен договор със "Софекострой", там продължава да се чакат доставки на техника, всичко нужно щяло да е налице към 15 януари.

Васил Терзиев: София няма да бъде заложник

"Столична община има решение за сметопочистването на София, което гарантира непрекъснатост на услугата, стабилност за града и защита на интереса на гражданите. Решението осигурява чистота на цени, които няма да ощетят софиянци, без повишаване на такса смет за 2026 г.

Въпреки сложната среда, множеството обжалвания и опитите за блокиране на процедурите, Общината осигурява спокойното посрещане на предстоящите празници - без битови тревоги и без натрупване на отпадъци по улиците", коментира в позиция кметът Терзиев. “Това е поредната криза, която минава по един и същи сценарий. Първо - атака и всяване на страх. Шум и обвинения от хора, които не могат да свършат нищо полезно за града. Междувременно ние намираме решение, което реално защитава интересите на софиянци. И така – до следващата тема”, заяви още Терзиев.

