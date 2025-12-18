Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Терзиев прие две оферти за боклука

"БКС-Чистота" поема две зони на града с 2 пъти по-високи цени от прогнозната на общината

18 Дек. 2025Обновена
Кметът Терзиев твърди, че няма двоен аршин към офертите.
Кметът Терзиев твърди, че няма двоен аршин към офертите.

Кметът Васил Терзиев даде заден по темата нецелесъобразно скъпи оферти в мегапоръчката за чистотата в столицата. Общината ще сключи договор за две от зоните на града при получени много по-скъпи оферти от прогнозите на общината. Терзиев твърди, че разликите не са толкова големи както в случая с прекратената поръчка за "Красно село" и "Люлин", но числата го опровергават. Според кмета с избрания за изпълнител ще се водят разговори за намаляване на цената, но това може юридически да бъде атакувано. 

Терзиев обяви решението на комисията преди заседанието на Столичния общински съвет. "Имаме избран изпълнител за втора и пета зона, ще пристъпим към разговори за намаляване на цената", коментира Терзиев. Той уточни, че изпълнителят е "БКС-Чистота". Втора зона включва районите "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", а пета зона - "Банкя", "Връбница" и "Нови искър". Според кмета няма двоен аршин спрямо спряната заради високи цени поръчка за "Красно село" и "Люлин" с аргумента, че цените са много различни.

Справка в ценовите оферти показва, че това се разминава с фактите. Ценовата оферта на "БКС-Чистота" за пета зона за най-скъпата дейност - сметосъбиране и сметоизвозване, е 348 лв. на тон без ДДС при 166.67 лв. прогнозна цена на общината. Общата ценова оферта за зоната е 113 279 191 лв. при прогнозна стойност на общината 47 930 280 лв. За втора зона "БКС-Чистота" е дало оферта от 325 лв. без ДДС за основната дейност при 166.67 лв. на общината и крайна оферта от 71 806 040 лв. Тук прогнозната на общината е 75 849 885 лв., но както писаха и "Сега", и "Медиапул", при смятането на прогнозните стойности в поръчката има грешки. За "Красно село" и "Люлин", където единствената оферта е на фирма, свързвана с Христофор Аманатидис-Таки, цената за сметосъбиране и сметоизвозване на тон е 349 лв. 

Договорите за първа и седма зона ще бъдат удължени, съобщи още кметът Терзиев. Получено е разрешение от Агенцията за обществените поръчки. Решенията за трета и четвърта зона се обжалват и се чака становище на КЗК. За четвърта зона бе избран изпълнител - турската компания "Норм", за трета - няма и ще се разчита на районните кметове и мобилизиране на ресурси при нужда, стана ясно от обяснението на Терзиев. Трета зона включва "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" и се чисти благодарение на мобилизация на самите райони. Не е ясно при сняг каква ще е картината. Четвърта зона временно ще се обслужва с техника на съседни райони. За шеста зона ще се подписва дългосрочен договор със "Софекострой", там продължава да се чакат доставки на техника, всичко нужно щяло да е налице към 15 януари. 

Васил Терзиев: София няма да бъде заложник

"Столична община има решение за сметопочистването на София, което гарантира непрекъснатост на услугата, стабилност за града и защита на интереса на гражданите. Решението осигурява чистота на цени, които няма да ощетят софиянци, без повишаване на такса смет за 2026 г.

Въпреки сложната среда, множеството обжалвания и опитите за блокиране на процедурите, Общината осигурява спокойното посрещане на предстоящите празници - без битови тревоги и без натрупване на отпадъци по улиците", коментира в позиция кметът Терзиев. “Това е поредната криза, която минава по един и същи сценарий. Първо - атака и всяване на страх. Шум и обвинения от хора, които не могат да свършат нищо полезно за града. Междувременно ние намираме решение, което реално защитава интересите на софиянци. И така – до следващата тема”,  заяви още Терзиев.

Очаквайте подробности. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Васил Терзиев, сметосъбиране

Още новини по темата

Васил Терзиев успя от трети път да занули главния архитект
18 Дек. 2025

Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

01 Дек. 2025

Синя и зелена зона в София може и да не поскъпнат от 1 януари

30 Ноем. 2025

“Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина” остават без сметосъбираща фирма

29 Ноем. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

СОС пак отхвърли реформата на Терзиев за главния архитект
27 Ноем. 2025

Кметът Терзиев съвсем се оплете за цената на паркирането
22 Ноем. 2025

Васил Терзиев се подигра с архитектите и строителите

21 Ноем. 2025

Терзиев оправда скъпата синя зона с връщане на парите за кварталите

16 Ноем. 2025

София стана играчка-плачка в ръцете на кмета

13 Ноем. 2025

Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука
12 Ноем. 2025

Архитектите: Терзиев ще блокира строителния процес в София

12 Ноем. 2025

Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

10 Ноем. 2025

Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

09 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ