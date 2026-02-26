София загуби делата във ВАС за чистенето на "Люлин" и "Красно село"

София загуби съдебното дело във Върховния административен съд за прекратяването на скандалната обществена поръчка за чистенето на "Люлин" и "Красно село". Общината губи и делото за прекратяване на поръчката за район "Средец" и части от районите "Лозенец" и "Студентски". Процедурите се връщат обратно на общината за довършване при съобразяване на решенията с указанията на съда.

Това става ясно от публикувани на сайта на съда съобщения за развитието по делата срещу мегапоръчката за боклука. По тази поръчка общината не постави пределни цени и се оказа, че офертите, които са отворени, надвишават значително прогнозните очаквания на общината. Кметът Васил Терзиев обяви, че започва война с мафията и отказа да подпише договори, като поръчките за тези позиции бяха прекратени.

Както "Сега" писа, за "Люлин" и "Красно село" до отваряне на оферти стигна само един консорциум - "Почистване Триадица", свързван с Христофор Аманатидис - Таки. Консорциумът предложи оферта с единични цени, надхвърлящи драстично очакваните от общината. За район "Срадец" и части от "Лозенец" и "Студентски", също беше отворена само една оферта - на фирма "Зауба", като и тя се оказа с високи единични цени. С аргумент, че наличието само на една подходяща оферта не гарантира обществения интерес и предложените финансови параметри надхвърлят прогнозните общината прекрати процедурите.

Според съда взетите по този начин решения за прекратяване не са мотивирани. Съдът признава, че възложителят има право да не приеме доклада на конкурсната комисия, която е предложила за двете позиции съответните консорциуми, но това не може да става без мотиви. За решението за "Люлин" и "Красно село" ВАС изтъква, че не посочено никъде нито прогнозната цена, нито цената, предложена от участника. Съдът приема, че без тези данни няма как да се прецени мотивирано ли е прекратяването или не и въобще какви точно са критериите.

Сходно е решението на ВАС и за район "Средец". Общината печели единствено делото за обособена позиция 3 - "Изгрев", "Слатина", "Подуяне", където бяха отхвърлени и трите допуснати до процедурата фирми с аргумент, че не са покрили изискванията при изготвянето на офертите. Това на практика дава възможност на общината да започне нова процедура за тях.

Не е ясно как ще процедира оттук насетне общината за районите с върнати за довършване поръчки. Възможно е тя отново да откаже да продължи процедурите с по-мотивирани решения. Очакват се подробности.