Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София загуби делата във ВАС за чистенето на "Люлин" и "Красно село"

Съдът отмени и решението за прекратяване на процедурата за район "Средец" и части от "Лозенец" и "Студентски"

Днес, 14:14
Васил Терзиев отново е на ход за поръчката за почистване.
Васил Терзиев отново е на ход за поръчката за почистване.

София загуби съдебното дело във Върховния административен съд за прекратяването на скандалната обществена поръчка за чистенето на "Люлин" и "Красно село". Общината губи и делото за прекратяване на поръчката за район "Средец" и части от районите "Лозенец" и "Студентски". Процедурите се връщат обратно на общината за довършване при съобразяване на решенията с указанията на съда. 

Това става ясно от публикувани на сайта на съда съобщения за развитието по делата срещу мегапоръчката за боклука. По тази поръчка общината не постави пределни цени и се оказа, че офертите, които са отворени, надвишават значително прогнозните очаквания на общината. Кметът Васил Терзиев обяви, че започва война с мафията и отказа да подпише договори, като поръчките за тези позиции бяха прекратени.

Както "Сега" писа, за "Люлин" и "Красно село" до отваряне на оферти стигна само един консорциум - "Почистване Триадица", свързван с Христофор Аманатидис - Таки. Консорциумът предложи оферта с единични цени, надхвърлящи драстично очакваните от общината. За  район "Срадец" и части от "Лозенец" и "Студентски", също беше отворена само една оферта - на фирма "Зауба", като и тя се оказа с високи единични цени. С аргумент, че наличието само на една подходяща оферта не гарантира обществения интерес и предложените финансови параметри надхвърлят прогнозните общината прекрати процедурите. 

Според съда взетите по този начин решения за прекратяване не са мотивирани. Съдът признава, че възложителят има право да не приеме доклада на конкурсната комисия, която е предложила за двете позиции съответните консорциуми, но това не може да става без мотиви. За решението за "Люлин" и "Красно село" ВАС изтъква, че не посочено никъде нито прогнозната цена, нито цената, предложена от участника. Съдът приема, че без тези данни няма как да се прецени мотивирано ли е прекратяването или не и въобще какви точно са критериите.

Сходно е решението на ВАС и за район "Средец". Общината печели единствено делото за обособена позиция 3 - "Изгрев", "Слатина", "Подуяне", където бяха отхвърлени и трите допуснати до процедурата фирми с аргумент, че не са покрили изискванията при изготвянето на офертите. Това на практика дава възможност на общината да започне нова процедура за тях. 

Не е ясно как ще процедира оттук насетне общината за районите с върнати за довършване поръчки. Възможно е тя отново да откаже да продължи процедурите с по-мотивирани решения. Очакват се подробности. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Васил Терзиев, сметосъбиране

Още новини по темата

Кметът Терзиев поиска оставката на шефа на столичния автотранспорт
10 Февр. 2026

Омбудсманът препоръча на Терзиев да се откаже от платените буферни паркинги

06 Февр. 2026

Терзиев отмени преференциалното паркиране в два централни паркинга

04 Февр. 2026

Васил Терзиев предлага как да се запазят 2232 места в детските ясли

02 Февр. 2026

Кметът на "Изгрев" нае непалци за кризата с боклука
21 Яну. 2026

РЗИ-София е съставила акт на кмета Терзиев заради боклука
16 Яну. 2026

Васил Терзиев намери временно решение за боклука в 6 квартала

07 Яну. 2026

Терзиев спря скандалната сделка с 4 имота в "Изгрев"
30 Дек. 2025

Кметът Терзиев изненадващо анонсира буферен паркинг в Драгалевци
27 Дек. 2025

Делото за избора на Васил Терзиев за кмет на София затъна в експертизи
26 Дек. 2025

Новооткритият участък на бул. "Рожен" - уж готов, а грозен
20 Дек. 2025

Терзиев прие две оферти за боклука
18 Дек. 2025

Васил Терзиев успя от трети път да занули главния архитект
18 Дек. 2025

Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

01 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?