Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

Комисията не допусна предварително изпълнение на избора на турска фирма за “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”

Днес, 18:42
Васил Терзиев
БГНЕС
Васил Терзиев

Комисията за защита на конкуренцията и Столична община влязоха в остър задочен сблъсък по подадените жалби срещу единствения избран изпълнител в мегапоръчката за сметосъбирането. Единствените райони, по които общината прие решение за избор на нова фирма, са “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, като за тях бе харесана турската компания “Норм”. Общината е поискала от КЗК да бъде допуснато предварително изпълнение по решението за избор на изпълнител, защото то се обжалва и законът забранява по-нататъшни действия без допуснато предварително изпълнение. В подробно и пълно с недоумяващи факти решение КЗК отказва предварително изпълнение. Общината обвини КЗК, че поставя репутацията си над интереса на столичани и обяви, че ще обжалва. 

Изборът на турската фирма бе обжалван и от двамата недопуснати кандидати - ЗМБГ и “Нелсен-чистота”. По тези жалби още няма произнасяне по същество, но те са били обединени, като и по двете е постъпило искане от общината за допускане на предварително изпълнение. КЗК отказва такова, като изтъква серия от проблеми в искането на общината. 

КЗК не приема твърдението на екипа на кмета Васил Терзиев, че обществената поръчка се е забавила заради късно произнасяне на АОП и кметството е направило достатъчно да защити обществения интерес. Както “Сега” писа, общината обвинява агенцията, че е забавила произнасянето си с над два месеца. АОП е получила документацията на поръчката на 26.03.2025, произнася се по нея на 23.05.2025 г. КЗК изтъква обаче, че към момента на изпращане на документите към АОП договорът на фирмата-изпълнител, чистила дотогава трите района, вече е бил изтекъл. Документацията е подадена 24 дни след изтичането му, изтъква КЗК. 

В решението се сочи и че общината не е обосновала достатъчно добре защо точно за зона 4 следва да се допусне предварително изпълнение, след като договорите за всички останали райони изтичат декември месец и не е ясно как ще се извършва сметосъбирането в тях. Към днешна дата общината дори не е издала краен акт по обособени позиции 2 и 7 - “Искър”, “Панчарево” и Кремиковци” и “Възраждане”, “Оборище” и “Триадица-център”, пише в решението на КЗК. В решението на КЗК се посочват и други юридически пропуски на общината.
КЗК признава, че искането на предварително изпълнение касае много значими обществени интереси, но също толкова значим интерес е недопускането на незаконосъобразен избор при съществуващи съмнения за това. Комисията изтъква и че спирането на процедурата няма да е за дълъг период заради съкратени срокове за произнасяне по същество. Комисията сочи и необходимостта с оглед на значимостта на случая да се постигне категорична убеденост в собствената й безпристрасност. 

Решението на КЗК и доводът за безпристрастността доведе до остра реакция на Столична община. 

“Спирането на предварителното изпълнение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в квартали, в които натрупването на отпадъци вече създава риск за живота, здравето и безопасността на хората. В мотивите си КЗК изрично признава, че „изпълнението на предмета на обществената поръчка е с голяма обществена значимост, тъй като касае всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони“. Въпреки това, Комисията приема, че този интерес трябва да бъде съпоставен и да отстъпи място на „необходимостта гражданите да бъдат убедени в безпристрастността на КЗК“, която според решението е „друг особено важен обществен интерес“.

С други думи, КЗК поставя репутацията си над необходимостта да бъде защитено здравето на столичани и предотвратено натрупването на отпадъци по улиците на София.

Този подход създава риск от реални хигиенни, санитарни и здравни последици за над 700 000 души, живеещи в засегнатите райони. В същото време Столична община разполага с ограничен времеви прозорец, в който трябва да осигури незабавни оперативни решения, за да не бъде допуснато ново задълбочаване на кризата”, написа общината. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране

Още новини по темата

“Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина” остават без сметосъбираща фирма

29 Ноем. 2025

Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука
12 Ноем. 2025

Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

10 Ноем. 2025

Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

09 Ноем. 2025

София е пред нова криза с боклука в 16 района

06 Ноем. 2025

"Люлин" излезе на протест заради кризата със сметосъбирането

30 Окт. 2025

Решенията по поръчката за боклука в София се оказаха с грешки

30 Окт. 2025

Терзиев най-сетне реши да действа по скандалната поръчка за боклука
29 Окт. 2025

Общината видя саботажи в заринатия в боклуци "Люлин"
28 Окт. 2025

Критиките към Терзиев за кризата с боклука стават все по-остри

27 Окт. 2025

Васил Терзиев бави решенията за скандалната поръчка с боклука

23 Окт. 2025

Жителите на “Красно село” и “Люлин” са бесни от хвалбите с боклука
20 Окт. 2025

Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят

10 Окт. 2025

София засега отказва допълнителна помощ за боклука от кабинета

09 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д