Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

Комисията за защита на конкуренцията и Столична община влязоха в остър задочен сблъсък по подадените жалби срещу единствения избран изпълнител в мегапоръчката за сметосъбирането. Единствените райони, по които общината прие решение за избор на нова фирма, са “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, като за тях бе харесана турската компания “Норм”. Общината е поискала от КЗК да бъде допуснато предварително изпълнение по решението за избор на изпълнител, защото то се обжалва и законът забранява по-нататъшни действия без допуснато предварително изпълнение. В подробно и пълно с недоумяващи факти решение КЗК отказва предварително изпълнение. Общината обвини КЗК, че поставя репутацията си над интереса на столичани и обяви, че ще обжалва.

Изборът на турската фирма бе обжалван и от двамата недопуснати кандидати - ЗМБГ и “Нелсен-чистота”. По тези жалби още няма произнасяне по същество, но те са били обединени, като и по двете е постъпило искане от общината за допускане на предварително изпълнение. КЗК отказва такова, като изтъква серия от проблеми в искането на общината.

КЗК не приема твърдението на екипа на кмета Васил Терзиев, че обществената поръчка се е забавила заради късно произнасяне на АОП и кметството е направило достатъчно да защити обществения интерес. Както “Сега” писа, общината обвинява агенцията, че е забавила произнасянето си с над два месеца. АОП е получила документацията на поръчката на 26.03.2025, произнася се по нея на 23.05.2025 г. КЗК изтъква обаче, че към момента на изпращане на документите към АОП договорът на фирмата-изпълнител, чистила дотогава трите района, вече е бил изтекъл. Документацията е подадена 24 дни след изтичането му, изтъква КЗК.

В решението се сочи и че общината не е обосновала достатъчно добре защо точно за зона 4 следва да се допусне предварително изпълнение, след като договорите за всички останали райони изтичат декември месец и не е ясно как ще се извършва сметосъбирането в тях. Към днешна дата общината дори не е издала краен акт по обособени позиции 2 и 7 - “Искър”, “Панчарево” и Кремиковци” и “Възраждане”, “Оборище” и “Триадица-център”, пише в решението на КЗК. В решението на КЗК се посочват и други юридически пропуски на общината.

КЗК признава, че искането на предварително изпълнение касае много значими обществени интереси, но също толкова значим интерес е недопускането на незаконосъобразен избор при съществуващи съмнения за това. Комисията изтъква и че спирането на процедурата няма да е за дълъг период заради съкратени срокове за произнасяне по същество. Комисията сочи и необходимостта с оглед на значимостта на случая да се постигне категорична убеденост в собствената й безпристрасност.

Решението на КЗК и доводът за безпристрастността доведе до остра реакция на Столична община.

“Спирането на предварителното изпълнение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в квартали, в които натрупването на отпадъци вече създава риск за живота, здравето и безопасността на хората. В мотивите си КЗК изрично признава, че „изпълнението на предмета на обществената поръчка е с голяма обществена значимост, тъй като касае всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони“. Въпреки това, Комисията приема, че този интерес трябва да бъде съпоставен и да отстъпи място на „необходимостта гражданите да бъдат убедени в безпристрастността на КЗК“, която според решението е „друг особено важен обществен интерес“.

С други думи, КЗК поставя репутацията си над необходимостта да бъде защитено здравето на столичани и предотвратено натрупването на отпадъци по улиците на София.

Този подход създава риск от реални хигиенни, санитарни и здравни последици за над 700 000 души, живеещи в засегнатите райони. В същото време Столична община разполага с ограничен времеви прозорец, в който трябва да осигури незабавни оперативни решения, за да не бъде допуснато ново задълбочаване на кризата”, написа общината.