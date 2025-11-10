Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

Изходът от кризата със сметосъбирането в София става все по-мъгляв. В Комисията за защита на конкуренцията са постъпили две жалби срещу единствения избран изпълнител по мегапоръчката за чистотата в столицата - турската "Норм", която играе в консорциум с "Изи Еко Клийн", съобщи mediapool.bg. Проверка на "Сега" потвърди информацията. Така поредна група райони "увисват" с неизбран към момента изпълнител - "Илинден", "Надежда" и "Сердика".

Към момента Столична община е взела само две решения по обществената поръчка, по която има общо 7 обособени позиции, като и двете са обжалвани. Първото решение е за прекратяването на процедурата за избор на нова сметосъбираща фирма в "Люлин" и "Красно село", второто решение е за избор на изпълнител за 4 обособена позиция, където турската фирма бе единствената с отворена ценова оферта. По тази обособена позиция оферти подадоха "Нелсен-Чистота" ЕООД и "ЗМБГ", но ценовите им оферти не бяха изобщо отворени. От протокола за определяне на изпълнител стана ясно, че двете фирми всъщност не са допуснати до оценка заради решение на комисията, че офертите им не покриват част от техническите изисвания.

Сега и двете компании са подали жалби в КЗК. Жалбите са подадени днес, като по тях няма искане за налажане на временна мярка спиране на изпълнението. По силата на ЗОП обаче жалби срещу определянето на изпълнител спират процедурата. Договорът за трите района "Илинден", "Надежда" и "Сердика" изтича през януари. По информация на mediapool "ЗМБГ" и "Нелсен-Чистота" ползват един и същи адвокат.

Както "Сега" писа, в петък не бяха отворени офертите и по друга поръчка - за закупуване на четири камиона на предприятието за третиране на отпадъци. И там са подадени жалби.

Междувременно "Екобулпак" през уикенда съобщи, че възобновява събирането на разделния боклук. Компанията беше преустановила дейността заради спорове с общината дали се рециклират всички обеми и отказ да се приемат извозени от фирмата боклуци за депото. Фирмата сама реши да възстанови дейността с аргумента, че проблемите в момента се политизират и не желае да възпрепятства разделното събиране при течаща кампания за стимулирането му. От компанията продължават да настояват за среща с кмета.