Терзиев най-сетне реши да действа по скандалната поръчка за боклука

След дълго изчакване екипът на кмета Васил Терзиев най-сетне реши да действа по скандалната поръчка за сметосъбирането в София. Терзиев е разпоредил процедурата за чистенето на "Красно село" и "Люлин", където се получи огромна оферта на фирма, свързвана с Христофор Аманатидис-Таки, да бъде прекратена. Прекратява се поръчката и за друга зона на града с изтичащ договор - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", където не бе отворена офертата на нито една от трите подали фирми документи. По поръчката обаче вече има и едно решение за определяне на нов изпълнител, който реално ще поеме дейностите - турската компания "Норм". Общината е оценила офертата и максимално като единствено отворена и фирмата е определена за изпълнител за зоните "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Общината продължава да мълчи за останалите три обособени позиции. Любопитно е, че трите взети до момента решения не са подписани от кмета Терзиев, а с упълномощяване от заместник-кмета Надежда Бачева. И трите решения подлежат на обжалване. Въпреки движението по поръчката жители на "Люлин" излизат на протест, а кметът на "Красно село" обяви, че към момента няма яснота кога ще се възстанови нормалното сметосъбиране.

За новото развитие по обществената поръчка съобщиха късно вчера с пост в социалната група "Фейсбук" групата на "Спаси София".

"Най-накрая! Обществената поръчка за боклука за Подуяне, Слатина и Изгрев (зона 3), където нямаше нито един допуснат кандитат, е прекратена. Макар и с 4 седмици закъснение, това категорично е стъпка в правилната посока", написаха от "Спаси София". Те са категорични, че тази зона следва да бъде възложена за обслужване от столичния завод за преработка на отпадъците. Не е ясно дали заводът ще успее да се справи - за него бе обявена поръчка за закупуване на нови камиони, като в нея общината си поправи непризнатата грешка от голямата поръчка за чистотата и определи прогнозните зени за камионите за пределни - като всеки над тях се дисквалифицира от поръчката.

Кризисните "Красно село" и "Люлин", където договорите изтекоха насред течаща процедура и в момента се чистят в условия на кризисна организация с помощта на други общини и доброволци, пък следва да бъдат възложени на общинската фирма "Софекострой". За нея вече бе взето решение от СОС за закупуване на техника за 9 млн. лв., но доставките не могат да станат толкова бързо.

Турската фирма "Норм", която поема чистенето на "Илинден", "Надежда" и "Слатина", бе подала документи и за "Красно село" и "Люлин", но не е декриптирала ценовата си оферта, тоест се е отказала и за района остана само един кандидат - консорциум "Почистване Триадица" с участие на фирма, свързвана с Таки. Фирмата предложи единична цена за сметосъбиране 349 лв. без ДДС при 166.67 лв. прогнозна цена на общината. Кметството обаче позволи по поръчката подаване и на оферти над прогнозните цени и така фирмата не е дисквалифицирана - това се сочи като основен пропуск на екипа Терзиев при организирането на поръчката. Наред с допускането на по-високи оферти, поръчката се оказа като цяло с погрешно сметнати общи прогнозни стойности по обособените позиции.

Решенията по трите обособени позиции се взимат два месеца и половнина след отварянето на ценовите оферти.

ПРОТЕСТ

След прекратяването на процедурата за "Красно село" и "Люлин" двата района следва да се поемат от "Софекострой". И това възлагане трябва да стане с официално документи. Не е ясно кога ще започне нормалното сметосъбиране само от фирмата. Кметът на "Красно село" Цвета Николаева обяви, че няма данни кога ще се възстанови обичайния график. Жители на "Люлин" пък планират протест в четвъртък на кръстовището преди тунела, водещ към квартала. "Люлин" излиза на протест", обявиха жители от района в страницата му във "Фейсбук".